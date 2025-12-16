زمان تشکیل جلسه کمیته مزد کارگران اعلام شد +جزئیات

محسن باقری، یکی از اعضای کارگری شورایعالی کار، در گفتگو با ایلنا، از تشکیل جلسه کمیته مزد خبر داد و گفت: شنبه، ۲۹ آذرماه، جلسه کمیته مزد برای انجام مذاکرات کارشناسی مزد ۱۴۰۵ کارگران برگزار خواهد شد.

به گفته وی، این اولین نشست کارشناسی دستمزد است که با حضور نمایندگان هر سه طرف دولت، کارگری و کارفرمایی تشکیل خواهد شد.

طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار باید هرساله حداقل مزد کارگران را مطابق با سبد حداقل‌های زندگی و نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین کند. در همین راستا هرساله اواخر سال، شورایعالی کار طی چندین جلسه حداقل حقوق کارگران را برای سال بعد تعیین می‌کند و کمیته تخصصی مزد، وظیفه‌ی بررسی کارشناسی و محاسبه‌ی نرخ سبد معیشت را پیش از آغاز مذاکرات رسمی شورایعالی کار بر عهده دارد.

انتهای پیام/