تمدید مرحله استانی المپیاد بانوان کارگر +جزئیات
مرحله استانی هشتمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر به دلیل استقبال گسترده بنگاههای اقتصادی استانها برای مشارکت بیشتر تمدید شد.
به گزارش ایلنا ؛معاون فرهنگی، اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تمدید مرحله استانی المپیاد ورزشی بانوان کارگر به منظور فراهم کردن فرصت بیشتر برای حضور و مشارکت بنگاههای اقتصادی استانها خبر داد و افزود: این تصمیم به دلیل استقبال گسترده و آمادگی زیاد واحدهای اقتصادی برای مشارکت بیشتر در این رویداد بزرگ ورزشی اتخاذ شده است.
چکشیان افزود: با توجه به اهمیت ورزش در ارتقاء سلامت جسمی و روحی جامعه کارگری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره در تلاش است تا بسترهای لازم برای حضور فعالتر کارگران، به ویژه بانوان کارگر، در فعالیتهای ورزشی فراهم شود.
معاون وزیر کار یادآورشد: هشتمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر با هدف ایجاد روحیه رقابت سالم، ارتقاء توانمندیهای جسمی و افزایش مشارکت اجتماعی برگزار میشود، شاهد رشد چشمگیر مشارکت و علاقمندی از سوی بنگاههای اقتصادی در استانهای مختلف بودهایم تا جایی که به جهت استقبال زیاد تصمیم به تمدید المپیاد استانی گرفتیم.
وی اعلام کرد: تمدید این مرحله از مسابقات به منظور استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود و فراهم کردن فرصتهای برابر برای تمام استانها در نظر گرفته شده است. این اقدام به تقویت همبستگی و ارتقاء جایگاه بانوان در محیطهای کاری و اجتماعی کمک خواهد کرد.
چکشیان گفت: مرحله استانی المپیاد ورزشی بانوان کارگر، با حمایت و مشارکت فعال بنگاههای اقتصادی، به یکی از رویدادهای مهم فرهنگی و ورزشی در کشور تبدیل شده است و امیدواریم این روند ادامه یابد و بتوانیم گامهای مؤثری در جهت ارتقاء سطح نشاط و سلامت بانوان جامعه کار و تولید برداریم.