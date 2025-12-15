خبرگزاری کار ایران
تجمع بازنشستگان مخابرات ایران در استان‌های مختلف

بازنشستگان مخابرات ایران در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات خود در استان‌های مختلف تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، دوشنبه ۲۴ آذرماه، بازنشستگان مخابرات ایران در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات خود در تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، کرمانشاه، فارس، کردستان، کرمانشاه، خوزستان و مشهد تجمع کردند. 

تجمع‌کنندگان به عملکردِ سهامداران مخابرات معترض هستند و می‌گویند خصوصی‌سازی به ضرر ما تمام شد و بسیاری از حقوق و مزایای ما بعد از واگذاری مخابرات از بین رفت.

عدم اجرای کامل آیین‌نامه ۸۹، عدم به‌روزرسانی خواربار و رفاهیات فریز شده و مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی، از مهم‌ترین دلایل اعتراض این بازنشستگان است.

 

