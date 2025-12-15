به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، دوشنبه ۲۴ آذرماه، بازنشستگان مخابرات ایران در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات خود در تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، کرمانشاه، فارس، کردستان، کرمانشاه، خوزستان و مشهد تجمع کردند.

تجمع‌کنندگان به عملکردِ سهامداران مخابرات معترض هستند و می‌گویند خصوصی‌سازی به ضرر ما تمام شد و بسیاری از حقوق و مزایای ما بعد از واگذاری مخابرات از بین رفت.

عدم اجرای کامل آیین‌نامه ۸۹، عدم به‌روزرسانی خواربار و رفاهیات فریز شده و مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی، از مهم‌ترین دلایل اعتراض این بازنشستگان است.

