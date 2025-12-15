به گزارش خبرنگار ایلنا، روز شنبه ۲۲ آذر، جمعی از پرستاران سنندج در اعتراض به مشکلات صنفی و معیشتی خود، مقابل ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان تجمع برگزار کردند.

معوقات و ابهام در تعرفه‌گذاری

به گفته پرستاران، علت اصلی این تجمع، نارضایتی از شیوه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، اختلاف چشمگیر این تعرفه‌ها با تعرفه‌های پزشکی و نبود شفافیت در این زمینه است.

این نارضایتی‌ها ریشه در انباشت مشکلات سالیان گذشته دارد، اما جرقه اصلی، تعویق شش‌ماهه در پرداخت معوقات تعرفه‌هاست و پرداخت ناقص تعرفه خردادماه در روز جمعه، بر شدت نارضایتی‌ها افزوده است.

پرستاران تأکید کردند: مطالبات انباشته‌ شده و این نشان‌دهنده عمق مشکلات معیشتی کادر درمان است. به گفته آنان، در ابتدا تلاش شد مطالبات از طریق سازمان نظام پرستاری سنندج پیگیری شود که نتیجه‌ای حاصل نشد.

فهرست مطالبات پرستاران

مطالبات اعلام‌شده از سوی تجمع‌کنندگان نشان می‌دهد مشکلات آنان فراتر از معوقات مقطعی بوده و طیف گسترده‌ای از مسائل را در بر می‌گیرد، از جمله: اصلاح شیوه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری با تأکید بر تغییر رویکرد به «خدمت‌محور»، پرداخت فوری معوقات شش‌ماهه تعرفه‌ها، حذف اضافه‌کار اجباری و افزایش مبلغ اضافه‌کار، اجرای فوری طرح «فوق‌العاده خاص» که ماه‌ها وعده آن داده شده، بهبود رفاهیات پرستاران و پیگیری موضوع تعاونی مسکن، افزایش ظرفیت استخدامی پرستاران سنندج، پرداخت اضافه‌کار اسفندماه سال قبل که تاکنون تسویه نشده است

وعده‌های مسئولان در پاسخ به مطالبات پرستاران

در جریان این تجمع، شماری از مسئولان از جمله رئیس بیمه سلامت، رئیس بیمه تأمین اجتماعی، معاون درمان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، در محل حضور یافتند.

بر اساس گفته‌ی تجمع‌کنندگان، پاسخ‌ها و وعده‌های مسئولان به شرح زیر بود:

-معوقات و پرداخت ناقص خردادماه: مسئولان، عدم پرداخت کامل را به تأخیر در تسویه‌حساب بیمه‌ها نسبت دادند.

-شیوه تعرفه‌گذاری: اعلام شد که این موضوع در سطح ملی تعیین می‌شود و خارج از اختیارات دانشگاه علوم پزشکی یک استان خاص است.

-افزایش ظرفیت استخدامی: رئیس دانشگاه وعده داد ظرفیت استخدامی پرستاران در سال آینده دو برابر شود.

-تعاونی مسکن: رئیس دانشگاه از برگزاری جلسه‌ای با حضور استاندار و مدیرکل راه و شهرسازی برای پیگیری موضوع تعاونی مسکن پرستاران خبر داد.

در پایان مقرر شد چند نفر از پرستاران به‌عنوان نماینده انتخاب شوند تا همراه با معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، برای پیگیری موضوع معوقات به بیمه سلامت مراجعه کنند.

پرستاران سنندج تأکید کردند که مطالبات آنان صرفاً پرداخت معوقات نیست و همانند سایر پرستاران کشور، نسبت به شرایط موجود و وضعیت بحرانی معیشت خود معترض‌اند.

