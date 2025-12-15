بیکاری ۱۵ ساله کارگران اروم سردک/ بانک ملت کارخانه را زمین زد!

به گزارش خبرنگار ایلنا، شرکت تولیدکننده قند پرسی و مواد قندی اروم سردک در جنوب ارومیه بیش از ۱۵ سال است که تعطیل است و در حالت بلاتکلیف به سر می‌برد.

ایوب حسن زاده، مدیرعامل به ایلنا گفت: این شرکت که از سال ۱۳۸۳ فعال بوده در سال ۱۳۸۶ وامی به ارزش ۴۰۰ میلیون تومان از بانک ملت دریافت کرد که در نیمه دهه ۱۳۹۰ از سوی این بانک به دلیل بدهی پرداخت سود بانکی و جریمه دیرکرد با دستور توقف فعالیت مواجه و حساب‌های این شرکت بسته شد.

وی افزود: این شرکت با تعدادی کارگر، ۱۵ سال است که تعطیل شده و در سال ۱۴۰۳ مزایده‌ای برای فروش تجهیزات و زمین آن در ابعاد ۱۱ هزار متر برگزار شد. این مزایده که بدون اطلاع مالک صورت گرفته البته منجر به فروش این شرکت نشده و مجموعه همچنان بلاتکلیف است.

به گفته وی، تاکنون چندین بار برای بازگشایی شرکت و بازپس‌گیری بخشی از اموال -در شرایطی که اصل پول در سال ۱۳۹۳ به بانک ملت پرداخت شده- تلاش شده، تلاش هایی که به سرانجام نرسیده است.

