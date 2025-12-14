خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش تامین اجتماعی به گزارشی در مورد پس گرفتن مقرری بیکاری کارگر

واکنش تامین اجتماعی به گزارشی در مورد پس گرفتن مقرری بیکاری کارگر
کد خبر : 1727275
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان تامین اجتماعی به خبر «تبعات ناترازی در تأمین اجتماعی/ یک کارگر: بیمه بیکاری‌ام را قطع کردند و گفتند مقرری را پس بده!» واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان تأمین اجتماعی در واکنش به خبر «ایلنا» با عنوان «تبعات ناترازی در تأمین اجتماعی یک کارگر/ بیمه بیکاری‌ام را قطع کردند و گفتند مقرری را پس بده!» واکنش نشان داد. 

متن این پیام به شرح زیر است: 

«به استناد ماده ۱ قانون بیمه بیکاری صرفاً افراد مشمول قانون کار میتوانند از مقرری بیمه بیکاری بهرهمند شوند. نظریه اینکه به موجب تبصره ۵ الحاقی به ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷/۴/۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره ذیل ماده ۵۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲ مجلس شورای اسلامی ماهیت بیمه مدیران اشخاص حقوقی وحقیقی غیر دولتی (مدیر عامل رییس و نایب رییس هیات مدیره اعضای هیئت مدیره و بازرسین) جنبه اختیاری و این قبیل از بیمه شدگان فاقد تبعیت اقتصادی و دستوری از کارفرما هستند مشمول قانون کار و به تبع آن بیمه بیکاری نیستند لذا پرداخت بیمه بیکاری نیز فاقد محمل قانونی است. همچنین آراء متعددی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری داشته در این خصوص از جمله رای شماره ۸۵ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲ و ۱۱۸۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ صادر شده است. 

لازم به ذکر است، صندوق بیمه بیکاری ماهیتی مستقل از سازمان تامین اجتماعی داشته و حساب مالی آن به موجب ماده (۱۰) قانون بیمه بیکاری به طور مجزا نگهداری و مدیریت می‌شود و این سازمان به عنوان یکی از مجریان قانون مزبور در راستای تکالیف مقرر در ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی قانون مورد اشاره که از سوی قانونگذار و جهت صیانت از حقوق مسلم صندوق بیکاری و سایر بیمه شدگان وضع شده ملزم است که اشتغال مکتوم مقرری بگیران بیمه بیکاری را از طرق مختلف از جمله با بهره گیری از پایگاههای اطلاعاتی سایر مراجع که این پایگاه‌ها به تدریج در اختیار سازمان قرار می‌گیرند مانند پایگاه اسناد و املاک که عضویت فرد در هیات مدیره را مشخص می‌کند بررسی و در صورت احراز اشتغال یا فقدان شرایط قانونی مقرری بیمه شده بیکار را مستند به بند «الف» ماده (۸) قانون مزبور قطع کند. 

ضمن اینکه حسب تکلیف مقرر در قانون بیمه بیکاری بیمه شده نیز موظف است در صورت داشتن شغل دیگری در بدو بیکاری بجز شغل ابراز شده در لیست حق بیمه و یا در صورت اشتغال مجدد در حین دریافت بیکاری مراتب را به واحدهای، تعاون کار و رفاه اجتماعی و شعبه پرداخت کننده مقرری اعلام ند و مطابق ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی قانون یادشده در مواردی که بیمه شده بیکار تحت هر عنوان من غیر حق مبالغی را از صندوق بیمه بیکاری دریافت نموده، باشد ملزم به بازپرداخت وجوه دریافتی مذکور به صندوق بیمه بیکاری خواهد بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری