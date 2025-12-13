به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز شنبه ۲۲ آذرماه، کارگران فولاد پاسارگاد کوار فارس مقابل در ورودی کارخانه تجمع کردند. کارگران به سطح پایین حقوق و مزایای خود معترض هستند و می‌گویند: معیشت‌مان تامین نمی‌شود.

بازنگری در ساختار حقوق و دستمزد، توجه به شایسته سالاری در انتصاب مدیران و رفع نگرانی‌ها درباره تبعیض، از جمله مطالبات این کارگران است.

در تجمع امروز، کارگران پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن‌ها شعارهایی از جمله «کارد به استخوان رسیده» و «بی‌عدالتی و غم نان تا کی» به چشم می‌خورد.

همچنین فرماندار کوار در گفتگو با رسانه‌ها ضمن تائید این تجمع گفت: «در محل کارخانه جلسه‌ای تشکیل داده‌ایم تا خواسته‌های کارگران در ابعاد مختلف را بررسی کنیم تا پاسخ مناسب به مطالبات آن‌ها داده شود. البته کارگران این کارخانه حقوق معوق ندارند و خواسته آن‌ها مربوط به برخی مزایایی است که بعلاوه حقوق به آن‌ها پرداخت می‌شده است.»

وی گفت: «تاخیر در پرداخت این مزایا و پاداش نیز به خاطر مشکلاتی است که به دلیل ناترازی برق برای این کارخانه ایجاد شده و تلاش می‌کنیم که با حل این مشکلات، کارگران به مطالبات خود برسند.»

