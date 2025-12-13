جراحی رایگان برای کودکان در سیستان و بلوچستان

به گزارش ایلنا، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که در طرحی که برای حمایت درمانی از کودکان نیازمند در استان سیستان و بلوچستان انجام می‌شود، خدمات رایگان جراحی‌های ترمیمی برای این کودکان ارائه می‌شود.

تاکنون شصت و شش عمل جراحی ترمیمی رایگان برای بیماران نیازمند در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی زاهدان و همچنین بیمارستان ملکی فارابی مشهد انجام شده است.

این طرح که با مشارکت وزارت کار توسط سازمان تامین اجتماعی اجرا می‌شود، جامعه هدف اصلی این طرح افراد بی‌بضاعتی است که در شهر‌های دوردست و مرزی این استان زندگی می‌کنند و احراز می‌شود که دسترسی به خدمات پزشکی ندارند.

عمل‌های جراحی ترمیمی برای مشکلاتی مثل شکاف لب، چسبندگی انگشتان دست، سوختگی‌ها و عوارض ناشی از درمان‌های نادرست قبلی و ناهنجاری پلک‌ها و گوش، از جمله خدمات جراحی رایگانی بوده که تاکنون ارائه شده و کل خدمات ارائه شده شامل چهل نوع عمل جراحی است.

فراخوان این طرح در خانه‌های بهداشت مناطق محروم و مرزی این استان ارائه شده و بیماران می‌توانند بعد از مراجعه به بیمارستان منتخب سازمان شناسایی و غربالگری شوند.

تاکنون همه آزمایش‌ها مورد نیاز هم در مراکز درمانی تأمین اجتماعی برای بیماران منتخب رایگان انجام شده و افرادی که بیمه تأمین اجتماعی ندارند نیز با دستور وزیر کار و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همه خدمات را رایگان دریافت کردند.

