خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نجات صیادان قایق‌های گرفتار شده در طوفان در آب‌های جزایر لاوان

نجات صیادان قایق‌های گرفتار شده در طوفان در آب‌های جزایر لاوان
کد خبر : 1725548
لینک کوتاه کپی شد.

تعدادی از کارگران صیاد گرفتار در حادثه طوفان دریایی، توسط تیم عملیاتی مرکز جستجو و نجات دریایی بندر لنگه د ر آب‌های جزیره لاوان نجات یافتند.

به گزارش ایلنا؛ سرنشینان ۲ فروند قایق صیادی که همگی کارگر صیاد بودند در پی طوفان دریایی حوالی سکوی بلال در ۹۴ کیلومتری جنوب غربی جزیره لاوان، دچار نقص فنی شده و گرفتار می‌شوند. 

از قرار معلوم، هر ۲ قایق و سرنشینان‌شان که همگی از صیادان اهالی شهرستان پارسیان در استان هرمزگان بودند در عملیاتی از سوی تیم عملیاتی مرکز جستجو و نجات دریایی بندر لنگه نجات پیدا کرده و به ساحل منتقل شدند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری