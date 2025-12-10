نجات صیادان قایقهای گرفتار شده در طوفان در آبهای جزایر لاوان
تعدادی از کارگران صیاد گرفتار در حادثه طوفان دریایی، توسط تیم عملیاتی مرکز جستجو و نجات دریایی بندر لنگه د ر آبهای جزیره لاوان نجات یافتند.
به گزارش ایلنا؛ سرنشینان ۲ فروند قایق صیادی که همگی کارگر صیاد بودند در پی طوفان دریایی حوالی سکوی بلال در ۹۴ کیلومتری جنوب غربی جزیره لاوان، دچار نقص فنی شده و گرفتار میشوند.
از قرار معلوم، هر ۲ قایق و سرنشینانشان که همگی از صیادان اهالی شهرستان پارسیان در استان هرمزگان بودند در عملیاتی از سوی تیم عملیاتی مرکز جستجو و نجات دریایی بندر لنگه نجات پیدا کرده و به ساحل منتقل شدند.