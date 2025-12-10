خبرگزاری کار ایران
نشست بررسی چالش‌های ادغام صندوق فولاد:

ادغام صندوق فولاد و کشوری ابهام دارد/ اصلاحات نیاز است

ابوالفضل عباسی تصریح کرد: در فرآیند ادغام صندوق فولاد و کشوری ابهاماتی وجود دارد که به آن هنوز توجه نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست بررسی چالش‌های انتقال صندوق بازنشستگان فولاد در موسسه پژوهشی راهبردهای بازنشستگی صبا (وابسته به صندوق کشوری) با حضور صاحب‌نظران و با سخنرانی ابوالفضل عباسی (اقتصاددان و کارشناس حوزه صندوق‌های بازنشستگی) برگزار شد.

در ابتدای این نشست، عباسی اظهار کرد: تمام دارایی‌ها و پرونده‌های شاغلان و مستمری بگیران و... در صندوق فولاد باید طبق آیین‌نامه انتقال به صندوق کشوری طی دوماه منتقل شود، اما این فرآیند در عمل بسیار بیشتر از دوماه طول می‌کشد و امکان اقدام فوری وجود ندارد.

وی افزود: اصلاحات فولاد و کشوری طبق آیین‌نامه ادغام، همزمان باید با هم صورت بگیرد که این مورد نیز دشواری‌هایی دارد. همچنین سمت‌ها و مناصب صندوق فولاد از روز انتقال باید حذف شود اما در این مورد نیز برخی نیروهای رسمی هستند که باید در درون مجموعه ادغام شده، مجدداً به‌کارگیری شوند. 

این کارشناس حوزه صندوق‌های بازنشستگی درباره حساب‌های صندوق فولاد گفت: در بحث ادغام حساب‌ها مشکلات اجرایی وجود دارد. خود این ادغام با این آیین نامه و تصویب‌نامه شفافیت لازم را در حوزه درمان و متناسب‌سازی  ندارد. همچنین ابعاد گذار از صندوق قدیم به جدید در آن وجود ندارد و به جزییات توجه نشده است. 

 

عباسی خاطرنشان کرد: علاوه بر ابهامات آیین نامه اداری ادغام دو صندوق، ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تابعه هر دو صندوق بسیار متفاوت است و مدیریت این تفاوت، مانند مدیریت تفاوت بین قوانین مستمری‌ و درمان دو صندوق کشوری و فولاد، درست پیش‌بینی نشده است. 

 

وی در ادامه  بیان کرد: بیشتر نیروهای بازنشسته شده در صندوق فولاد مشمول قوانین سخت و زیان آور هستند. در این شرایط وجود دو صندوق ظاهرا طبیعی به نظر می‌رسید. در صورتی که اگر قوانین سختی و زیان آوری کار ما درست اجرا می‌شد، نیازی به جدا شدن صندوق‌ها نبود. بخش قابل توجهی از افرادی که سخت و زیان آور بازنشسته شدند، می‌توانستند مشمول قانون بازنشستگی زودتر از موعد سخت و زیان آور نبودند اما امروز دیگر مجبور به پرداخت هزینه‌های سختی و زیان آوری شدند و به تعهدات صندوق‌ها بار اضافه تحمیل کردند. 

 

او در پایان تصریح کرد: کار بهینه از ابتدا این بود که تمام بخش خصوصی در تامین اجتماعی وارد شود و هرکه در بخش دولتی قرار دارد وارد صندوق بازنشستگی کشوری شود. اما متاسفانه این اتفاق رقم نخورد و ما با این مشکل مواجه شدیم.

