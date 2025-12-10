درخواست برای اصلاح اساسنامه کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از بازنشستگان در کارزاری خواستار اصلاح دستورالعمل و اساسنامه کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شدند.

در بخشی از این کارزار با اشاره به لزوم اصلاح اساسنامه کانون‌های بازنشستگان آمده است:

«با توجه به ماده ۱۳۴ قانون کار که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه تأسیس کانون‌های بازنشستگان را می‌دهد، اصلاح فوری دستورالعمل‌ها برای صیانت از حقوق میلیون‌ها بازنشسته و تضمین اجرای صحیح قانون ضروری است.

لذا از حضرت‌عالی تقاضا داریم دستور فرمایید اقدامات زیر در دستور کار قرار گیرد:

۱. بازنگری و شفاف‌سازی فوری دستورالعمل‌ها و اساسنامه کانون‌ها

۲. تعیین سقف زمانی مسئولیت مدیران کانون‌ها (حداکثر دو دوره)

۳. الزام داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای نامزدهای مدیریت کانون‌ها

۴. اعمال محدودیت سنی: بازنشستگان بالای ۶۸ سال حق کاندیداتوری ندارند

۵. تقویت سازوکارهای نظارتی و جلوگیری از هرگونه انحصار مدیریتی و حسابرسی مالی سالانه توسط حسابرس رسمی و قانونی

اجرای این اصلاحات نقش مؤثری در ارتقای سلامت اداری، افزایش اعتماد بازنشستگان و بهبود کارکرد کانون‌ها خواهد داشت.»

