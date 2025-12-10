خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فوت یکی از کارگران مصدوم مجتمع پتروشیمی بوشهر +جزئیات

فوت یکی از کارگران مصدوم مجتمع پتروشیمی بوشهر +جزئیات
کد خبر : 1725533
لینک کوتاه کپی شد.

یکی از دو کارگر مصدوم حادثه آتش سوزی مجتمع پتروشیمی بوشهر جان باخت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته (۱۸ آذرماه) جبار شریعتی زاده یکی از دو کارگر مصدوم حادثه آتش سوزی مجتمع پتروشیمی بوشهر به دلیل شدت سوختگی جان باخت. او در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانی در بوشهر بستری بود. 

شامگاه روز یکشنبه (۱۶ آذر ماه)، آتش‌سوزی ناشی از نشتی در «تیوب ترانسمیتر» مسیر گاز پتروشیمی بوشهر رخ داد که بر اثر آن ۲ کارگر پیمانکاری مصدوم شدند. 

مصدومان این حادثه «جبار شریعتی زاده» و یکی دیگر از کارگران که هنوز هویت کارگر دوم اعلام نشده است. بر اساس گزارش اولیه، میزان سوختگی جبار شریعتی زاده شدید  بوده و وضعیت عمومی او وخیم اعلام شده بود. 

در حال حاضر، تنها مصدوم دیگر حادثه در بیمارستان بستری است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری