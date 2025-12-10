فوت یکی از کارگران مصدوم مجتمع پتروشیمی بوشهر +جزئیات

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته (۱۸ آذرماه) جبار شریعتی زاده یکی از دو کارگر مصدوم حادثه آتش سوزی مجتمع پتروشیمی بوشهر به دلیل شدت سوختگی جان باخت. او در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانی در بوشهر بستری بود.

شامگاه روز یکشنبه (۱۶ آذر ماه)، آتش‌سوزی ناشی از نشتی در «تیوب ترانسمیتر» مسیر گاز پتروشیمی بوشهر رخ داد که بر اثر آن ۲ کارگر پیمانکاری مصدوم شدند.

مصدومان این حادثه «جبار شریعتی زاده» و یکی دیگر از کارگران که هنوز هویت کارگر دوم اعلام نشده است. بر اساس گزارش اولیه، میزان سوختگی جبار شریعتی زاده شدید بوده و وضعیت عمومی او وخیم اعلام شده بود.

در حال حاضر، تنها مصدوم دیگر حادثه در بیمارستان بستری است.

