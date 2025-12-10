درخواست پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی

خبرگزاری کار ایران
کد خبر : 1725502
بازنشستگان در کارزاری خطاب به رئیس‌جمهور با هشدار نسبت به پیامدهای «مداخله‌های غیرقانونی» و عدم ایفای تعهدات دولت، خواستار تسویه فوری بدهی کلان دولت به سازمان تأمین اجتماعی شدند.

به گزارش ایلنا، بازنشستگان امضاکنندگان این کارزار، در متنی که خطاب به رئیس‌جمهور تنظیم شده، دغدغه‌های معیشتی و درمانی خود را مطرح کرده‌اند. این گروه با اشاره به ناکارآمدی دولت در پرداخت دیون خود، خواستار پرداخت فوری بدهی کلان دولت به سازمان تأمین اجتماعی شده‌اند و نسبت به دخالت‌های بی‌جا در امور این صندوق غیردولتی هشدار داده‌اند. 

متن کامل این کارزار به شرح زیر است: 

جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس محبوب و محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراماً، امضاکنندگان این کارزار تقاضای پرداخت فوری بدهی کلان دولت به سازمان تأمین اجتماعی را داریم. 

آقای رئیس‌جمهور، نیمی از مردم ایران بیمه‌پرداز صندوق تأمین اجتماعی بوده و بازنشستگان بسیاری حقوق ماهانه خود را از این صندوق خصوصی که بزرگ‌ترین صندوق کشور است دریافت می‌کنند. 

چرا دولت در انتخاب مسئولین صندوقی غیردولتی اعمال سلیقه و انتخاب می‌نماید، در حالی که صرفاً می‌تواند نظارت داشته باشد؟ 

در این زمان و تورم بسیار زیاد قیمت‌ها در کل کشور، درمان و هزینه‌های پزشکی و امرارمعاش نیمی از مردم ایران به مخاطره افتاده است. 

با ادامه‌ی دخالت‌های بی‌جا و برداشت‌های غیرقانونی از ذخایر سازمان تأمین اجتماعی تاکنون، که صندوق بین‌نسلی هم صاحبان صندوق و هم دولت ضرر خواهند کرد. 

خواهشمند است صندوقی که خودگردان است و توقعی از دولت ندارد را حمایت کنید، نه آنکه با دست‌درازی‌های بی‌جا آن را ضعیف نمایید. 

در اخبار و شنیده‌هایمان مبلغ بدهی دولت بیش از ۱۰۰۰ همت بوده که اگر فوراً پرداخت نگردد، به‌زودی سازمان تأمین اجتماعی در جواب‌گویی به نیمی از مردم ایران ناتوان خواهد گردید.

