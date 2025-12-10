کارکنان سازمان بهزیستی در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (نوزدهم آذر) مقابل مجلس خبر دادند.

این کارکنان می‌گویند: ما از استان‌های مختلف کشور به تهران آمدیم و مقابل مجلس جمع شدیم تا صدای دادخواهی خود را به گوش نمایندگان برسانیم.

این نیروها به حقوق پایین و مشکلات معیشتی خود انتقاد دارند و می‌گویند: تبعیض در پرداختی‌ها، باعث نارضایتی نیروهای بهزیستی شده است. دریافتی ما با ۱۵، ۱۶ سال سابقه کار حدود ۱۷ میلیون تومان است.

یکی از کارکنان بهزیستی می‌گوید: من با مدرک کارشناسی ارشد و سال‌ها سابقه حدود ۱۷ میلیون تومان می‌گیریم؛ نیروی رسمی هستم و حکم حقوقی من ۱۳ میلیون تومان است که با ۴ میلیون تومان رفاهیات، پولی که به خانه می‌برم ۱۷ میلیون تومان می‌شود.

این نیروی خانم با بیان اینکه میان حقوق نیروهای بهزیستی استان‌ها و نیروهای ستادی تفاوت بسیار است؛ گفت: حقوق ۱۷ میلیون تومانی به هیچ جای زندگی ما نمی‌رسد؛ حقوق‌مان به شدت پایین است و مشکلات معیشتی جدی داریم.

