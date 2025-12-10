خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجمع کارکنان سازمان بهزیستی استان‌های مختلف مقابل مجلس/ با مدرک فوق لیسانس ۱۷ میلیون می‌گیریم!

تجمع کارکنان سازمان بهزیستی استان‌های مختلف مقابل مجلس/ با مدرک فوق لیسانس ۱۷ میلیون می‌گیریم!
کد خبر : 1725487
لینک کوتاه کپی شد.

کارکنان سازمان بهزیستی مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

کارکنان سازمان بهزیستی در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (نوزدهم آذر) مقابل مجلس خبر دادند.

این کارکنان می‌گویند: ما از استان‌های مختلف کشور به تهران آمدیم و مقابل مجلس جمع شدیم تا صدای دادخواهی خود را به گوش نمایندگان برسانیم.

این نیروها به حقوق پایین و مشکلات معیشتی خود انتقاد دارند و می‌گویند: تبعیض در پرداختی‌ها، باعث نارضایتی نیروهای بهزیستی شده است. دریافتی ما با ۱۵، ۱۶ سال سابقه کار حدود ۱۷ میلیون تومان است.

یکی از کارکنان بهزیستی می‌گوید: من با مدرک کارشناسی ارشد و سال‌ها سابقه حدود ۱۷ میلیون تومان می‌گیریم؛ نیروی رسمی هستم و حکم حقوقی من ۱۳ میلیون تومان است که با ۴ میلیون تومان رفاهیات، پولی که به خانه می‌برم ۱۷ میلیون تومان می‌شود.

این نیروی خانم با بیان اینکه میان حقوق نیروهای بهزیستی استان‌ها و نیروهای ستادی تفاوت بسیار است؛ گفت: حقوق ۱۷ میلیون تومانی به هیچ جای زندگی ما نمی‌رسد؛ حقوق‌مان به شدت پایین است و مشکلات معیشتی جدی داریم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری