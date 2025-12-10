تجمع کارکنان سازمان بهزیستی استانهای مختلف مقابل مجلس/ با مدرک فوق لیسانس ۱۷ میلیون میگیریم!
کارکنان سازمان بهزیستی مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
کارکنان سازمان بهزیستی در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (نوزدهم آذر) مقابل مجلس خبر دادند.
این کارکنان میگویند: ما از استانهای مختلف کشور به تهران آمدیم و مقابل مجلس جمع شدیم تا صدای دادخواهی خود را به گوش نمایندگان برسانیم.
این نیروها به حقوق پایین و مشکلات معیشتی خود انتقاد دارند و میگویند: تبعیض در پرداختیها، باعث نارضایتی نیروهای بهزیستی شده است. دریافتی ما با ۱۵، ۱۶ سال سابقه کار حدود ۱۷ میلیون تومان است.
یکی از کارکنان بهزیستی میگوید: من با مدرک کارشناسی ارشد و سالها سابقه حدود ۱۷ میلیون تومان میگیریم؛ نیروی رسمی هستم و حکم حقوقی من ۱۳ میلیون تومان است که با ۴ میلیون تومان رفاهیات، پولی که به خانه میبرم ۱۷ میلیون تومان میشود.
این نیروی خانم با بیان اینکه میان حقوق نیروهای بهزیستی استانها و نیروهای ستادی تفاوت بسیار است؛ گفت: حقوق ۱۷ میلیون تومانی به هیچ جای زندگی ما نمیرسد؛ حقوقمان به شدت پایین است و مشکلات معیشتی جدی داریم.