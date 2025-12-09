مرگ یک «سیمبان» برازجانی در اثر برق گرفتگی
یک کارگر سیمبان شرکت توزیع برق برازجان حین انجام کار جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «سید علی ربانی زاده» سیمبان جوان و از نیروهای واحد تعمیرات شرکت توزیع برق برازجان در استان بوشهر، حین انجام عملیات و رفع مشکل برقرسانی در اثر برق گرفتگی از ارتفاع دکل فشار قوی جان باخت.
فعالان کارگری شرکت توزیع برق استان بوشهر با ابراز تاسف از این حادثه میگویند: مرحوم ربانی زاده از نیروهای تعمیرات نیرو و انتقال برق بود که از قرار معلوم به علت اشتباه در تشخیص خط بیبرق روی دکل دو مدار ۶۳ کیلووات (که یکی از این مدارها برقدار بوده)، دچار برق گرفتگی شده و جان خود را از دست میدهد.