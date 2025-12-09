خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرگ یک «سیمبان» برازجانی در اثر برق گرفتگی

مرگ یک «سیمبان» برازجانی در اثر برق گرفتگی
کد خبر : 1725102
لینک کوتاه کپی شد.

یک کارگر سیمبان شرکت توزیع برق برازجان حین انجام کار جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «سید علی ربانی زاده» سیمبان جوان و از نیروهای واحد تعمیرات شرکت توزیع برق برازجان در استان بوشهر، حین انجام عملیات و رفع مشکل برق‌رسانی در اثر برق گرفتگی از ارتفاع دکل فشار قوی جان باخت. 

فعالان کارگری شرکت توزیع برق استان بوشهر با ابراز تاسف از این حادثه می‌گویند: مرحوم ربانی زاده از نیروهای  تعمیرات نیرو و انتقال برق بود که از قرار معلوم به علت اشتباه در تشخیص خط بی‌برق روی دکل دو مدار ۶۳ کیلووات (که یکی از این مدارها برق‌دار بوده)، دچار برق گرفتگی شده و جان خود را از دست می‌دهد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری