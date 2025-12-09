خبرگزاری کار ایران
یک کارگر در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛

من پدر دو فرزند و کارگر فصلی هستم/ سر کار نروم فرزندانم باید ترک تحصیل کنند!

من پدر دو فرزند و کارگر فصلی هستم/ سر کار نروم فرزندانم باید ترک تحصیل کنند!
کد خبر : 1725098
یکی از کارگران شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه شوش در اعتراض به وضعیت شغلی خود همراه با دو فرزندش مقابل این شرکت تجمع کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه، یکی از کارگران شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه شوش در اعتراض به وضعیت شغلی خود همراه با دو فرزندش مقابل این شرکت تجمع کرد. 

این کارگر به «ایلنا» گفت: مطالبات فقط مربوط به من نیست و از طرف حدود ۷۰ نفر از کارگران فصلی شرکت صحبت می‌کنم. اسم ما را گذاشته‌اند کارگر فصلی تا چند ماه از سال ما را بیکار کنند و پول ندهند در صورتیکه به کار ما نیاز دارند. اگر امروز هم ۷۰ نفر از ما را سر کار ببرند، تغییری در روند شرکت ایجاد نمی‌شود. به راحتی می‌توانند ما را نیز کارگر قراردادی شرکت کنند تا دیگر چند ماه از سال بیکار نشویم. ما فقط می‌خواهیم در طول سال سر کار باشیم تا امنیت شغلی داشته باشیم. 

این کارگر فصلی در شرح اوضاع خود گفت: از سال ۱۳۹۷ تاکنون به صورت فصلی کار کرده‌ام و چند ماه از هر سال را بیکار هستم. این بیکاریِ چند ماهه وضعیت معیشتی ما را به شدت تحت تاثیر قرار داده، به طوریکه از پس مخارج تحصیل فرزندانم بر نمی‌آیم و اگر وضعیت به همین شکل پیش برود، فرزندانم مجبور به ترک تحصیل می‌شوند. 

وی ادامه داد: هفت سال پیش پسرانم شش‌ساله بودند، متوجه شرایط مالی خانواده نبودند و می‌توانستم خیلی راحت قانع‌شان کنم. اما امروز ۱۳ سال دارند و نمی‌توانم مدام به آن‌ها بگویم که کارگر فصلی هستم و نمی‌توانم خواسته‌های شما را تأمین کنم! 

گفتنی است، چندی پیش کارگران شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه در اعتراض به وضعیت خود و برای مطالبه‌ی بازنگری در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و نظام پرداخت عادلانه و هم‌تراز با نیروهای شاغل در سایر شرکتهای منطقه، ایجاد امنیت شغلی و تشکیل شورای کارگری، محاسبه جمعه‌کاری‌ها، پرداخت حق غذا، رفع مشکل شیفت‌های ۱۲ساعته، رفع تبعیض در پرداخت پاداش در پایان فصل بهره برداری و همچنین بازگشت به کار سه نفر از کارگران تعدیلی به مدت پنج روز اعتراضات صنفی کارگری برپا کردند.

