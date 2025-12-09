بررسی علت ریزش تونل معدن کرومیت اسفندقه/ مدیرکل اداره کار کرمان: بعید میدانم تیم بازرسی فولاد دستور تعطیلی داده باشد
حادثه معدن کرومیت اسفندقه در کرمان یک کارگر را کشت و یک نفر دیگر را مصدوم کرد. علیرضا ابراهیمی، مدیرکل اداره کار استان، اعلام کرد: «بعید میدانم تیم بازرسی صندوق بازنشستگی فولاد دستور تعطیلی معدن داده باشد.» کمیته ایمنی معادن استان برای بررسی دقیق حادثه به محل اعزام شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حادثه ریزش معدن کرومیت اسفندقه در شهرستان ارزوئیه استان کرمان که روز هفدهم آذرماه رخ داد، به مرگ یک کارگر و مصدومیت یک کارگر دیگر منجر شد. منابع کارگری سقوط مجموعهای سنگین از سنگها را علت حادثه اعلام کردهاند و تأکید کردهاند که در روز چهارشنبه ۱۲ آذر، تیم بازرسی صندوق بازنشستگی فولاد به دلیل عدم ایمنی محیط کار، بر تعطیلی فوری تونلهای معدن تأکید کرده بود، اما به دلیل عدم نظارت مستقیم پیمانکار، به این هشدارها توجه نشده است.
در پی حادثه ریزش معدن کرومیت اسفندقه برای پیگیری ابعاد حادثه و اقدامات انجام شده، با علیرضا ابراهیمی، مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمان به گفتوگو نشستهایم:
منابع کارگری اعلام کردهاند که تیم بازرسی صندوق بازنشستگی فولاد چهارشنبه هفته گذشته معدن کرومیت اسفندقه را به دلیل نبود شرایط ایمنی مطمئن مورد بازرسی قرار داده و بر تعطیلی فوری تونلها تأکید کرده بودند. با این حال، این هشدار نادیده گرفته شده و حادثه رخ داده است. واکنش شما چیست و آیا گزارشی پیش از این حادثه به اداره کار واصل شده بود؟
در حوزه ایمنی، کمیته ایمنی معادن استان به معدن اعزام شده است و تیم کارشناسی ما در محل حضور دارد و مشغول بررسی وضعیت است. قطعاً پس از تکمیل بررسیها، برابر با مقررات قانون کار، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.
در خصوص اینکه تیم بازرسی صندوق بازنشستگی فولاد دستور تعطیلی داده باشد، در حال حاضر اطلاعات دقیقی در دست ندارم و نمیتوانم تأیید کنم که چنین اقدامی صورت گرفته باشد. حتی بعید میدانم که چنین اتفاقی رخ داده باشد.
با این حال، بازرسی معادن به صورت دورهای و موردی انجام میشود. در آن منطقه تاکنون حوادث مشابه رخ نداده است. کمیته ایمنی به منظور بررسی دقیق بخشهای مختلف معدن اعزام شده است. پس از تکمیل گزارش، هم اطلاعرسانی به رسانهها انجام خواهد شد و هم در صورت مشاهده قصور، پرونده برای پیگیری به مرجع قضایی ارجاع داده خواهد شد.
با توجه به اینکه برخی هشدارها نادیده گرفته شدهاند، آیا گزارشی مبنی بر ناایمن بودن معدن پیش از حادثه واصل شده بود؟
همانطور که اشاره شد، تیم کارشناسی در حال بررسی حادثه است. در حوزه معادن کرومیت، دو روش استخراج وجود دارد؛ روش روباز و روش زیرزمینی. تثبیت سقف و دیوارهها (لختگیریها) باید در معدن انجام شود. بر اساس بازرسیهای انجام شده تا این لحظه، هیچ موردی که مستلزم تعطیلی معدن باشد، مشاهده نشده است. معدن تا کنون با حوادث مشابه مواجه نبوده است.
به منظور مقایسه، طی دو تا سه ماه گذشته، چهار یا پنج معدن زغالسنگ بر اساس گزارش کمیته معادن به دلیل تشخیص ناایمنی تعطیل شدهاند. در سایر مناطق نیز به محض تشخیص عدم ایمنی توسط بازرسیها، اقدامات قانونی مطابق ماده ۱۰۵ قانون کار انجام میشود.
در خصوص معدن کرومیت اسفندقه، تا کنون گزارشی مبنی بر ناایمنی که منجر به تعطیلی معدن شود، واصل نشده است. برخی موارد موردی نیز وجود داشته که نیازمند بررسی کارشناسی است تا در صورت وجود قصور، اقدامات لازم صورت گیرد. لازم به ذکر است که معدنی با حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر اشتغال را نمیتوان بدون بررسی کافی به تعطیلی فوری واداشت. معادن کرومیت از نظر ریسک کمتر از معادن زغالسنگ هستند، اما متأسفانه این حادثه برای یکی از کارگران رخ داده است. تیم ما در حال حاضر در معدن حضور دارد تا بررسیهای لازم انجام شود و پس از آن میتوانیم درباره رعایت یاعدم رعایت الزامات ایمنی توضیح دقیقتری ارائه کنیم.
روند بررسی حادثه چگونه است و چه مراحلی در دستور کار قرار دارد؟
روند بررسی به صورت کامل در دست اقدام است. کمیته ایمنی به منظور بررسی بخشهای مختلف معدن اعزام شده و در حال جمعآوری اطلاعات و شواهد مرتبط است. پس از تکمیل بررسیها، نتایج دقیق و مستند به اطلاع رسانهها خواهد رسید و در صورت مشاهده قصور یا تخلف، پرونده برای پیگیری قانونی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد. در حال حاضر امکان ارائه جزئیات بیشتر وجود ندارد تا زمانی که بررسیها تکمیل شود.