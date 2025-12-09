خبرگزاری کار ایران
تجمع کارگران پالایشگاه‌های مختلف پارس جنوبی

کارگران پیمانکاری پالایشگاه‌های پارس جنوبی، در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات خود تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، سه‌شنبه، هجده آذرماه، کارگران پیمانکاری پالایشگاه‌های پارس جنوبی، در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات خود تجمع کردند. 

این تجمعات از پیش هماهنگ شده بود و قرار بود کارگران مقابل فرمانداری تجمع کنند، اما به دلیل انسداد مسیرها، کارگران پارس جنوبی امروز در سه نقطه عسلویه در میدان محمد رسول‌الله، میدان شهرداری و سه‌راه عسلویه تجمع کردند. 

اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با رویکرد نظام همسان‌سازی دستمزد، اجرای طرح اقماری دو هفته کار و دو هفته استراحت برای نیروهای اداری و پشتیبانی، ساماندهی وضعیت رانندگان، پرداخت هزینه قطع امکانات به علاوه حق کمپ و برقراری ایاب‌وذهاب هوایی، ساماندهی وضعیت نیروهای ایمنیِ پشتیبان و روزمزد و همچنین رعایت قانون کار و عرف کارگاهی برای تمام گروه‌هایی که در محدوده پالایشگاهی فعالیت می‌کنند، از مطالبات این کارگران است. 

کارگران پیمانکاری پالایشگاه‌های ۱۲گانه پارس جنوبی سال‌هاست در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات خود تجمعاتی برگزار کرده و وعده شنیده‌‎اند. این کارگران سال گذشته نیز در هفته‌های متوالی در اعتراض به وضعیت خود تجمع کردند و با شنیدنِ وعده‌ی پیگیری مطالبات و حل مسائل، برای مدتی تجمعات خود را متوقف کردند. 

به گفته‌ی میرغفاری، رئیس انجمن صنفی کارگران پالایشگاه‌های پارس جنوبی، بخشی از مطالبات کارگران محقق شده اما هنوز مطالبات کلیدی آن‌ها برآورده نشده است.

ثبت نام آلپاری