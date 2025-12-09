جزئیات مجوز استخدام ۶۰۰ نیروی پیمانی در استان سیستان و بلوچستان

به گزارش ایلنا، سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای تقویت سرمایه انسانی و افزایش توان خدمات‌رسانی در استان سیستان و بلوچستان، مجوز جذب ۶۰۰ نفر نیروی پیمانی را صادر کرد.

با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی و بنا بر درخواست استاندار سیستان و بلوچستان، مجوز جذب ۶۰۰ نفر نیروی پیمانی در دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه استان صادر شد.

بر اساس این مجوز، استان سیستان و بلوچستان یک سال فرصت دارد فرآیند جذب نیروهای مورد نیاز را مطابق ضوابط و مقررات آغاز و اجرا کند. این اقدام در راستای تقویت سرمایه انسانی، ارتقای کارآمدی نظام اداری و پاسخ‌گویی مؤثرتر به نیازهای مردم استان انجام می‌شود.

سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرده است که این مجوز با رویکرد توازن‌بخشی به توزیع نیروی انسانی و حمایت از مناطق کمتر برخوردار صادر شده و فرآیند جذب باید متناسب با نیازهای واقعی دستگاه‌های اجرایی استان صورت گیرد.