خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزئیات مجوز استخدام ۶۰۰ نیروی پیمانی در استان سیستان و بلوچستان

جزئیات مجوز استخدام ۶۰۰ نیروی پیمانی در استان سیستان و بلوچستان
کد خبر : 1724999
لینک کوتاه کپی شد.

با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی و بنا بر درخواست استاندار سیستان و بلوچستان، مجوز جذب ۶۰۰ نفر نیروی پیمانی در دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه استان صادر شد.

به گزارش ایلنا، سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای تقویت سرمایه انسانی و افزایش توان خدمات‌رسانی در استان سیستان و بلوچستان، مجوز جذب ۶۰۰ نفر نیروی پیمانی را صادر کرد.

با  موافقت سازمان امور اداری و استخدامی  و بنا بر درخواست استاندار سیستان و بلوچستان، مجوز جذب ۶۰۰ نفر نیروی پیمانی در دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه استان صادر شد.

بر اساس این مجوز، استان سیستان و بلوچستان یک سال فرصت دارد فرآیند جذب نیروهای مورد نیاز را مطابق ضوابط و مقررات آغاز و اجرا کند. این اقدام در راستای تقویت سرمایه انسانی، ارتقای کارآمدی نظام اداری و پاسخ‌گویی مؤثرتر به نیازهای مردم استان انجام می‌شود.

سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرده است که این مجوز با رویکرد توازن‌بخشی به توزیع نیروی انسانی و حمایت از مناطق کمتر برخوردار صادر شده و فرآیند جذب باید متناسب با نیازهای واقعی دستگاه‌های اجرایی استان صورت گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری