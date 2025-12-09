خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت کار خبر داد:

آغاز ثبت‌نام جشنواره امتنان برای تقدیر از کارگران نمونه

آغاز ثبت‌نام جشنواره امتنان برای تقدیر از کارگران نمونه
کد خبر : 1724977
لینک کوتاه کپی شد.

ثبت‌نام سی و هفتمین جشنواره امتنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد.

به گزارش ایلنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس ماده ۱۹۵ قانون کار، در قالب جشنواره امتنان و در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی، شناسایی کارگران و گروه‌های کار مولد، متخصص، مخترع و مبتکر را در دستور کار دارد. 

بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مراسمی با حضور رئیس‌جمهور از برگزیدگان سی و هفتمین جشنواره کشوری امتنان تقدیر به عمل خواهد آمد. 

گفتنی است فرایند جشنواره امتنان از ماه‌ها قبل آغاز شده و ثبت‌نام کارگران و گروه‌های کار از روز دوشنبه ۱۷ آذرماه سال‌جاری آغاز شده و تا ۱۸ دی‌ماه از طریق سامانه این جشنواره ادامه دارد. 

کارگران نخبه و گروه‌های کار نمونه می‌توانند جهت اطلاع بیشتر از جزئیات جشنواره امتنان و ثبت‌نام به نشانی emtenan.mcls gov.ir مراجعه کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری