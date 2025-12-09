به گزارش ایلنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس ماده ۱۹۵ قانون کار، در قالب جشنواره امتنان و در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی، شناسایی کارگران و گروه‌های کار مولد، متخصص، مخترع و مبتکر را در دستور کار دارد.

بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مراسمی با حضور رئیس‌جمهور از برگزیدگان سی و هفتمین جشنواره کشوری امتنان تقدیر به عمل خواهد آمد.

گفتنی است فرایند جشنواره امتنان از ماه‌ها قبل آغاز شده و ثبت‌نام کارگران و گروه‌های کار از روز دوشنبه ۱۷ آذرماه سال‌جاری آغاز شده و تا ۱۸ دی‌ماه از طریق سامانه این جشنواره ادامه دارد.

کارگران نخبه و گروه‌های کار نمونه می‌توانند جهت اطلاع بیشتر از جزئیات جشنواره امتنان و ثبت‌نام به نشانی emtenan.mcls gov.ir مراجعه کنند.

