هویت کارگر متوفی حادثه معدن اسفندقه مشخص شد

هویت کارگر کشته شده در حادثه ریزش معدن کرومیت اسفندقه استان کرمان مشخص شد.

بنابر اطلاع منابع کارگری، هویت کارگر متوفی، مسلم شهابی، میانسال و بومی منطقه و پدر دو فرزند بوده و تنها ۴۵ روز بوده که در این معدن شروع به کار کرده است.

در این حادثه یک کارگر دیگر نیز به سختی مجروح شده است.

ظاهراً وضعیت خانواده‌ی این کارگر که در بخش معدن سیدالشهدای اسفندقه در حال فعالیت بوده است، توسط مدیران مجموعه درحال پیگیری است و تماس‌هایی با خانواده او صورت گرفته است.

پیگیری‌های ایلنا برای یافتن علت حادثه و وضعیت خانواده کارگر متوفی ادامه دارد.

