هویت کارگر متوفی حادثه معدن اسفندقه مشخص شد
بنابر اطلاع منابع کارگری، کارگر فوت شده بر اثر حادثه معدن کرومیت اسفندقه، مسلم شهابی، کارگر میانسال بومی منطقه و صاحب دو فرزند بوده که تنها ۴۵ روز بود که مشغول به کار شده بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هویت کارگر کشته شده در حادثه ریزش معدن کرومیت اسفندقه استان کرمان مشخص شد.
در این حادثه یک کارگر دیگر نیز به سختی مجروح شده است.
ظاهراً وضعیت خانوادهی این کارگر که در بخش معدن سیدالشهدای اسفندقه در حال فعالیت بوده است، توسط مدیران مجموعه درحال پیگیری است و تماسهایی با خانواده او صورت گرفته است.
پیگیریهای ایلنا برای یافتن علت حادثه و وضعیت خانواده کارگر متوفی ادامه دارد.