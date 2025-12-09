به گزارش خبرنگار ایلنا، کارکنان موزه مشهور لوور در پاریس، پربازدیدترین موزه جهان، اعلام کرده‌اند که از تاریخ ۱۵ دسامبر (۲۴آذرماه) دست به اعتصاب خواهند زد. این تصمیم پس از تشکیل جلسه‌ای با حضور نمایندگان سه اتحادیه اصلی کارگری موزه، (CGT، CFDT و SUD) به اتفاق آرا اتخاذ شد.

​این اقدام اعتراضی در اعتراض به مجموعه‌ای از مشکلات جدی شامل کمبود مزمن پرسنل، دستمزدهای پایین، ناکارآمدی مدیریتی و شرایط نامناسب نگهداری ساختمان تاریخی موزه صورت می‌گیرد که به گفته کارکنان، لوور را در آستانه «فروپاشی» قرار داده است.

​مطالبه اصلی کارگران: کمبود مزمن نیرو و فشار مضاعف کاری

​اتحادیه‌های کارگری با ارسال نامه‌ای رسمی به وزارت فرهنگ فرانسه، دلایل اصلی این اعتصاب را به شرح زیر اعلام کرده‌اند:

کمبود شدید پرسنل و فشار کاری: اتحادیه‌ها بارها هشدار داده‌اند که تعداد کارکنان در مقایسه با شمار روزافزون بازدیدکنندگان کفایت نمی‌کند. به رغم افزایش وظایف، طی سال‌های اخیر جذب نیروی جدید کاهش یافته و این موضوع محیط کار را به محیطی «خفه‌کننده» تبدیل کرده و موجب افزایش بار کاری و ریسک‌های عملیاتی شده است. ​دستمزدهای پایین: اعتراض به‌ عدم تناسب دستمزدها با حجم بالای کار و فشار عملیاتی موجود در موزه. ​شکست مدیریتی و فرسودگی زیرساخت‌ها: کارکنان، مدیریت موزه را مقصر عدم رسیدگی به زیرساخت‌ها و مسائل امنیتی می‌دانند. فرسودگی بخش‌هایی از بنا که قدمت آن به دهه ۱۹۳۰ بازمی‌گردد و عدم اختصاص بودجه مناسب برای نگهداری بنا، از محورهای اصلی اعتراض است. برای مثال، اداره موزه از سال ۲۰۰۷ نسبت به آسیب‌پذیری یکی از گالری‌ها هشدار دریافت کرده بود، اما تدابیر امنیتی کافی اتخاذ نشد.

​زنجیره‌ای از حوادث: از سرقت ۱۰۰ میلیون دلاری تا نشت آب

​این اعتصاب تنها چند روز پس از آن اعلام می‌شود که موزه لوور شاهد زنجیره‌ای از حوادث نگران‌کننده بوده است که اعتبار امنیتی و مدیریتی آن را زیر سوال برده است:

​سرقت بزرگ: وقوع یک سرقت ۱۰۰ میلیون دلاری از جواهرات سلطنتی فرانسه در ماه اکتبر، که منجر به تشدید نگرانی‌ها درباره امنیت موزه شد.

​نشت آب و خسارت: نشت لوله آب در بخش عتیقه‌جات مصری، که منجر به آسیب دیدن صدها جلد کتاب ارزشمند مورد استفاده مصرشناسان شد.

​تعطیلی گالری: تعطیلی موقت گالری سرامیک‌های یونانی به دلیل نگرانی‌های سازه‌ای درباره سقف آن.

​جدال بر سر افزایش ۴۵ درصدی قیمت بلیت و اولویت‌های هزینه‌ای

​اتحادیه‌های کارگری موزه لوور همچنین مخالفت شدید خود را با افزایش ۴۵ درصدی قیمت بلیت برای گردشگران غیر اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند. این افزایش قرار است از اواسط ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی شود و به گفته مسئولان، برای تأمین مالی پروژه‌های بازسازی و نوسازی موزه در نظر گرفته شده است؛ اما کارکنان معتقدند چنین تصمیم‌هایی بدون توجه به شرایط کارگران و کیفیت خدمات اتخاذ می‌شود و نسبت به اولویت‌ها و نحوه مدیریت منابع مالی موجود معترض هستند.

​در پی این بحران‌ها، مدیریت موزه اعلام کرده که تا پایان سال ۲۰۲۶ حدود ۱۰۰ دوربین نظارتی جدید نصب خواهد شد، اما اتحادیه‌ها این اقدامات را ناکافی می‌دانند و بر این نکته تأکید دارند که بدون تقویت نیروی انسانی، اختصاص بودجه مناسب برای نگهداری بنا و بازنگری در ساختار مدیریتی، مشکلات پابرجا خواهد ماند.

​پارلمان فرانسه به وضعیت لوور ورود کرد

​در پی این بحران‌ها، پارلمان فرانسه نیز در تاریخ ۳ دسامبر به راه‌اندازی یک تحقیق رسمی درباره وضعیت مدیریتی و شرایط موزه لوور رأی داده است.

​در صورتی که این اعتصاب از سوی ۲۱۰۰ کارمند موزه به طور گسترده دنبال شود، پیش‌بینی می‌شود که موجب اختلال جدی یا تعطیلی بزرگترین موزه فرانسه شود، به‌ویژه در آستانه فصل تعطیلات کریسمس و سال نو که معمولاً با افزایش تعداد گردشگران خارجی همراه است. اتحادیه‌ها هشدار داده‌اند که ادامه فعالیت موزه در روز اعتصاب به میزان مشارکت کارکنان بستگی دارد.

