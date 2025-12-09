خبرگزاری کار ایران
دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان خبر داد؛

معوقات مزدی و بیکاری کارگران پروژه سد آبسرده بروجرد

معوقات مزدی و بیکاری کارگران پروژه سد آبسرده بروجرد
دبیر خانه کارگر استان لرستان از بیکاری حدود سی کارگر پروژه سد آبسرده بروجرد خبر داد.

محمد حسن موسیوند (دبیر خانه کارگر استان لرستان) در تماس با خبرنگار ایلنا، از بیکاری حدود سی کارگر پروژه سد مخزنی آبسرده شهر بروجرد از ابتدای آذرماه جاری خبر داد. 

او افزود؛ این پروژه از حدود ۱۶ سال پیش (سال ۱۳۸۸) برای تأمین آب پایدار برای بخش‌های کشاورزی، صنعتی و شهری شهرستان بروجرد آغاز شده است که در طول سالهای گذشته بارها تعطیل و دوباره به کار خود ادامه داده است. 

موسیوند می‌گوید: کارگران این پروژه حدود ۴ ماه حقوق و عیدی سال ۱۴۰۳ را طلبکارند و در عین حال سنوات  سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ آن‌ها پرداخت نشده است. 

به گفته‌ی دبیر خانه کارگر لرستان، وعده و وعید پرداخت مطالبات تاکنون محقق نشده و در حالیکه تنها حقوق دو ماه از سال جاری را گرفته‌اند،  از ابتدای آذر ماه سال جاری از کار بیکار شده و در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برند. 

موسیوند می‌گوید: پیمانکار این پروژه شرکت «آمود کیان پاد» و کارفرمای آن نیز آب منطقه لرستان است که ظاهراً پیمانکار با کمبود منابع مالی مواجه شده و مراحل ساخت پروژه به کندی پیش می‌رود.

 

