تجمع بازنشستگان مخابرات در چند شهر/ مشکلات بیمه تکمیلی حل شود
بازنشستگان مخابرات ایران در اعتراض به عملکرد سهامداران این شرکت و عدم اجرای کامل آییننامه ۸۹ تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، دوشنبه ۱۷ آذرماه، بازنشستگان مخابرات ایران در اعتراض به عملکرد سهامداران این شرکت و عدم اجرای کامل آییننامه ۸۹ در فارس، کردستان، آذربایجان شرقی، تهران، کرمانشاه، خوزستان، مشهد، لرستان، همدان و برخی دیگر از استانهای کشور تجمع کردند.
بازنشستگان مخابرات میگویند: سالهاست که حقوق ما را پایمال کردهاند. خواربار و رفاهیات فریز شده است؛ مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی از دیگر موراد مورد اعتراض بازنشستگان است.
در این تجمعات، بازنشستگان ۹درصدِ قبل از خصوصیسازی، نیز حضور دارند؛ آنها همچنین خواهان همسانسازی حقوق و احقاق حقوق مزدی خود هستند.