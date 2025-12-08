مرگ کارگر معدن کرومیت «اسفندقه» کرمان/ یک کارگر دیگر مصدوم شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، دو نفر از کارگران معدن کرومیت اسفندقه شهرستان ارزوئیه در استان کرمان، حین انجام کار در اثر ریزش بخش‌هایی از معدن دچار حادثه کار شدند.

امین امینی زاده (رییس اداره کار شهرستان‌ ارزوئیه) با تایید این خبر گفت: حادثه برای دو کارگر در یکی از تونل‌های معدن کرومیت اسفندقه واقع در شهرستان ارزوییه در ۳۵۰ کیلومتری مرکز استان کرمان رخ داده که در نتیجه آن یکی از کارگران جان خود را از دست داد و کارگر دیگر به شدت مصدوم شد.

به گفته وی، علت اولیه سقوط سنگ در یکی از تونل‌های معدنی بوده است و علت نهایی و اصلی این حادثه پس از بررسی‌های کارشناسی مشخص و اعلام می‌شود.

