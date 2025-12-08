انتظار ۱۰ساله کارگران «سامان کاشی» برای دریافت مطالبات معوقه

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارخانه «سامان کاشی» بروجرد از مرداد ماه سال ۱۳۹۲ به دلیل آنچه از سوی کارفرما «مشکلات مالی» خوانده می‌شد تعطیل و سال ۱۳۹۶ ورشکسته اعلام شد و از آن زمان تاکنون هنوز بخش عمده‌ای از مطالبات حدود ۱۱ کارگر باقیمانده این واحد تولیدی پرداخت نشده است.

یکی از کارگران سابق این واحد تولیدکننده انواع کاشی با اعلام این خبر به ایلنا گفت: کارخانه سامان کاشی پیش از تعطیلی حدود ۷۵ کارگر قراردادی با سوابق بالا داشت که تعدادی کارگر بعد از چندین سال دوندگی با دریافت حقوق‌های معوقه و با پرداخت هزینه بازنشستگی از جیب خود بازنشسته شدند و ۱۱ کارگر باقیمانده نیز با سوابق مختلف به دلیل مشکلات بیمه‌ای هنوز سرگردانند و امکان دریافت بازنشستگی و مطالبات خود را ندارند.

او درباره روند پیگیری حقوقی دریافت مطالبات خود و سایر همکارانش گفت: هر یک از ما ۱۰ تا ۱۷ سال سابقه بیمه‌پردازی در این واحد صنعتی داشتیم و قرار بود اگر کارخانه دوباره راه‌اندازی شود با پرداخت ادامه حق بیمه، امکان بازنشستگی برایمان فراهم شود اما با وجود اینکه کارخانه بعد از گذشت حدودا ۱۰ سال از سوی اداره تصفیه و امور ورشکستگی «دادگستری» شهرستان بروجرد به یک شرکت سرمایه‌گذار اجاره داده شد و این شرکت تقریبا از بهمن ماه سال ۱۴۰۳ فعالیت خود را در این واحد آغاز کرده است، نه تنها به کار گرفته نشدیم بلکه با وجود در دست داشتن حکم قضایی برای توقیف برخی تجهیزات کارخانه (شش دستگاه ژنراتور و چهار دستگاه لیفتراک)، هنوز مطالبات‌مان به دلیل‌ عدم اجرای حکم، وصول نشده است.

او گفت: هر یک از کارگران حدود دو میلیارد تومان از مطالبات خود را که مربوط به زمان اشتغال می‌شود، دریافت نکرده‌اند. علاوه بر آن این، مطالبات مربوط به سال ۹۳ تا ۹۵ است که ارزش پولی آن در حال حاضر که در آذرماه سال ۱۴۰۴ قرار داریم به حداقل کاهش یافته است.

این کارگر سابق «سامان کاشی» گفت: در این مدت طولانی ۱۰ساله کارگران بیکار شده برای احیای کارخانه و بازگشت به محل کار سابق خود، بارها به نهادهای مختلف دولتی در لرستان مراجعه کرده‌اند اما بعد از راه‌اندازی مجدد کارخانه، اهمیتی به کارگران اخراجی و مطالبات‌شان از سوی کارفرمای جدید داده نشده است.

این کارگر افزود: شرکت سامان کاشی دارای چندین خطوط تولید مجهز کاشی و سرامیک است اما متاسفانه سال‌ها به دلیل بی‌توجهی مسئولان وقت از فعالیت باز ایستاد.

او با بیان اینکه همه کارگران سابق این کارخانه امیدوارند به همت مسئولان استان لرستان مشکل معوقات آن‌ها به زودی مرتفع شود، در ادامه گفت: در حال حاضر علاوه بر معوقات مزدی که مربوط به زمان اشتغال‌مان می‌شود، موضوع وصول ۴ درصدهزینه بازنشستگی سخت و زیان آور برخی کارگران مطرح است، مسئولیتی که کارفرمای جدید برعهده نمی‌گیرد.

