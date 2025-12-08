جزئیات نخستین دوره آموزشی ارتقا سطح سواد سلامت بازنشستگان تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار ایلنا، دوره آموزشی ارتقای سطح سواد سلامت ویژه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی با همکاری اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران و اداره کل درمان استان تهران با میزبانی شعبه ۱۷ برگزار شد. این دوره براساس دستورالعمل جدید دوره‌های یادگیری تامین اجتماعی و با مشارکت کانون بازنشستگان استان تهران برگزار گردید.

محسن ریاضی، مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران، در سخنان خود بر تحول در ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی تأکید کرد و اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی بر اساس تجربیات گذشته و مطالعات مربوط به تجربیات موفق بین‌المللی، تمرکز خود را از ارائه صرف خدمات حمایتی قانونی، به سمت توسعه همه‌جانبه و ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی به جامعه شریف بازنشستگان معطوف کرده است. سازمان‌های بازنشستگی موفق در کنار ایفای تعهدات بیمه‌ای، به عنوان حامیان فعال کیفیت زندگی سالمندان عمل می‌کنند و در حوزه درمان نیز مسائل مربوط به ارتقا سلامت سالمندان، پیشگیری از بیماری‌ها و بهداشت روانی و افزایش روحیه نشاط این اقشار مورد توجه قرار دارد.

ریاضی افزود: برگزاری این دوره آموزشی، گام عملیاتی از همین سیاست است که با همکاری حوزه‌های بیمه، درمان و نمایندگان بازنشستگان محقق شده است و امیدواریم موجب افزایش رضایتمندی مخاطبان از خدمات سازمان شود.

بازنشستگی، مرحله‌ای حساس از نظر سلامت جسمی و روانی

سعید مرامی، معاون طب کار، پیشگیری و کمیسیون‌های پزشکی اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران نیز در این جلسه تمرکز و توجه بر پیشگیری از بروز بیماری‌های دوره سالمندی و همچنین توجه بیشتر بر مسائل روانی دوره سالمندی را مورد تاکید قرار داد و گفت: دوران بازنشستگی، مرحله‌ای حساس از نظر سلامت جسمی و روانی است. سرمایه‌گذاری بر آموزش و ارتقای سواد سلامت، مؤثرترین راهبرد برای کاهش بار بیماری‌های مزمن در این دوره و حفظ نشاط است.

مرامی ادامه داد: اداره کل درمان تأمین اجتماعی استان تهران متعهد است اینگونه برنامه‌ها را به عنوان یک برنامه مستمر در سراسر استان دنبال کند و امیدواریم شاهد افزایش رضایتمندی و توانمندسازی جامعه بازنشستگان باشیم.

توجه به دغدغه‌های فراتر از معیشت بازنشستگان

علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان استان تهران، نیز به نمایندگی از جامعه بازنشستگان سخن گفت. وی ابراز داشت: این ابتکار عمل سازمان تأمین اجتماعی، نشانه توجه عملی به دغدغه‌های فراتر از معیشت بازنشستگان است.

دهقان‌کیا افزود: قدردان هماهنگی و پیش‌قدمی ادارات کل غرب تهران و درمان استان هستیم که گوش‌شنوایی برای پیگیری خواست کانون بوده‌اند. از بازنشستگان می‌خواهم با بهره‌گیری حداکثری از این فرصت، توصیه‌های تخصصی ارائه‌شده را در سبک زندگی خود جاری کنند تا شاهد تأثیر مثبت آن بر سلامت فردی و جمعی خود باشیم.

علیخانی و فتحعلیان معاونان اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی نیز با حضور در این مراسم از استقبال حاضرین تقدیر کردند.

اصول کلیدی سلامت در سالمندی

در بخش تخصصی این نشست، رضا نیکوکار، متخصص طب سالمندان، به ارائه مطالب آموزشی پرداخت.

حفظ فعالیت بدنی منظم، توجه به تغذیه مناسب، مراقبت از سلامت روان از طریق حفظ ارتباطات اجتماعی و فعالیت‌های ذهنی و همچنین انجام معاینات دوره‌ای پیشگیرانه و غربالگری برای مدیریت به موقع شرایط سلامت از محورهای مباحث مطرح شده توسط نیکوکار بود.

