ثبت‌نام وام ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان تامین اجتماعی در آذرماه + شرایط دریافت

ثبت‌نام وام ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان تامین اجتماعی در آذرماه + شرایط دریافت
دهقان‌کیا گفت: سامانه ثبت‌نام وام ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان تامین اجتماعی تا چند روز دیگر فعال خواهد شد و بازنشستگان می‌توانند از طریق کانون‌های بازنشستگی و یا دفاتر پیشخوان دولت ثبت نام کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، در رابطه با زمان دریافت وام بازنشستگان گفت: سامانه ثبت‌نام وام ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان تامین اجتماعی تا چند روز دیگر فعال خواهد شد و بازنشستگان می‌توانند از طریق کانون‌های بازنشستگی و یا دفاتر پیشخوان دولت ثبت نام کنند. 

طبق گفته‌ی رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، ثبت‌نام به صورت اینترنتی در آذر ماه شروع خواهد شد. 

گفتنی است، پیگیری نتایج ثبت‌نام وام نیاز به هیچ اقدام خاصی ندارد و در صورت تایید مراتب آن از طریق پیامک اطلاع‌رسانی خواهد شد. 

شرایط دریافت وام عبارتند از: داشتنِ سن ۵۰ تا ۷۷سال، مسدود نبودنِ حساب، مالکیت تلفن همراه به نام شخص متقاضی، نداشتن سابقه چک برگشتی، نداشتن بدهی معوق به سیستم بانکی کشور (بابت شخص متقاضی یا ضمانت وام دیگران)، عدم استفاده از تسهیلات مشابه طی ۳ سال گذشته و همچنین داشتن موجودی کافی در حساب بانکی شخص به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان.

