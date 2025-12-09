خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک نماینده مجلس خبر داد؛

جزئیات توافق بر سر بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی

جزئیات توافق بر سر بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی
کد خبر : 1723993
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیته رفاه کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: نگرش غالب مجلس، الزام پلتفرم‌ها به بیمه اجتماعی رانندگان اینترنتی است.

«احمد فاطمی»  رئیس کمیته رفاه کمیسیون اجتماعی مجلس از دو نگرش در مجلس درباره بیمه رانندگان اینترنتی خبر داد و به خبرنگار ایلنا گفت: نگرش غالب بر شمول بیمه اجباری برای این رانندگان تأکید دارد. اختلاف بر سر آمار رانندگان نیز با توافق در وزارت کشور حل شد و قرار بر این است که موضوع به صورت لایحه یا طرح به مجلس ارائه شود.

فاطمی با اشاره به وجود دو نگرش در مجلس درباره این موضوع اظهار کرد: یک نگرش این است که در حقیقت رابطه بین رانندگان و پلتفرم‌ها، رابطه کارگر و کارفرما محسوب نمی‌شود. اما نگرش غالب این است که چون این رانندگان در قالب یک پلتفرم در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، کارگر هستند و بنابراین مشمول بیمه اجتماعی هستند.

فاطمی اختلاف نظر دیگر در این زمینه را مرتبط با آمار رانندگان فعال عنوان کرد و افزود: صاحبان پلتفرم‌ها می‌گویند حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر هستند، اما آمارهای موجود نشان می‌دهد که بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر در این فضا فعالیت دارند.

رئیس کمیسیون رفاه کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به روند حل این اختلاف تصریح کرد: این اختلاف قرار است در وزارت کشور حل شود و خوشبختانه توافقی نسبی نیز حاصل شده است. کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان تأمین اجتماعی توافق کرده‌اند که نتیجه به صورت یک لایحه یا طرح به مجلس ارائه شود.

وی با تأکید بر حق قانونی رانندگان برای برخورداری از پوشش بیمه‌ای، اظهار کرد: ما معتقدیم رانندگانی که برای این پلتفرم‌ها کار می‌کنند، اگر هیچ‌جا بیمه نیستند، حق قانونی آنان این است که بیمه شوند. مجلس نیز بر همین اساس تلاش می‌کند و کمیسیون اجتماعی چندین جلسه برای حل این مسأله تشکیل داده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری