یک نماینده مجلس خبر داد؛
جزئیات توافق بر سر بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی
رئیس کمیته رفاه کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: نگرش غالب مجلس، الزام پلتفرمها به بیمه اجتماعی رانندگان اینترنتی است.
«احمد فاطمی» رئیس کمیته رفاه کمیسیون اجتماعی مجلس از دو نگرش در مجلس درباره بیمه رانندگان اینترنتی خبر داد و به خبرنگار ایلنا گفت: نگرش غالب بر شمول بیمه اجباری برای این رانندگان تأکید دارد. اختلاف بر سر آمار رانندگان نیز با توافق در وزارت کشور حل شد و قرار بر این است که موضوع به صورت لایحه یا طرح به مجلس ارائه شود.
فاطمی با اشاره به وجود دو نگرش در مجلس درباره این موضوع اظهار کرد: یک نگرش این است که در حقیقت رابطه بین رانندگان و پلتفرمها، رابطه کارگر و کارفرما محسوب نمیشود. اما نگرش غالب این است که چون این رانندگان در قالب یک پلتفرم در فضای مجازی فعالیت میکنند، کارگر هستند و بنابراین مشمول بیمه اجتماعی هستند.
فاطمی اختلاف نظر دیگر در این زمینه را مرتبط با آمار رانندگان فعال عنوان کرد و افزود: صاحبان پلتفرمها میگویند حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر هستند، اما آمارهای موجود نشان میدهد که بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر در این فضا فعالیت دارند.
رئیس کمیسیون رفاه کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به روند حل این اختلاف تصریح کرد: این اختلاف قرار است در وزارت کشور حل شود و خوشبختانه توافقی نسبی نیز حاصل شده است. کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان تأمین اجتماعی توافق کردهاند که نتیجه به صورت یک لایحه یا طرح به مجلس ارائه شود.
وی با تأکید بر حق قانونی رانندگان برای برخورداری از پوشش بیمهای، اظهار کرد: ما معتقدیم رانندگانی که برای این پلتفرمها کار میکنند، اگر هیچجا بیمه نیستند، حق قانونی آنان این است که بیمه شوند. مجلس نیز بر همین اساس تلاش میکند و کمیسیون اجتماعی چندین جلسه برای حل این مسأله تشکیل داده است.