انتقاد کارگران شرکتی ابنیه فنی راه‌آهن زاهدان/ بیمه‌ها به موقع واریز نمی‌شود، نمی‌توانیم بازنشست شویم

کارگران شرکتی ابنیه فنی راه‌آهن زاهدان از تاخیر در پرداخت حق بیمه‌ها انتقاد دارند.

کارگران شرکتی ابنیه فنی راه‌آهن زاهدان در تماس با خبرنگار ایلنا، از تاخیر در پرداخت حق بیمه‌ها انتقاد دارند.

این کارگران می‌گویند: حق بیمه‌های ما به موقع واریز نمی‌شود و معمولاً پانزده روز تاخیر دارد به همین دلیل اوقاتی از ماه نمی‌توانیم از خدمات درمانی استفاده کنیم.

این کارگران که تعدادشان حدود سیصد نفر است، از تبعیض در ساختار مزد و حقوق راه‌آهن انتقاد دارند؛ کارگران رسمی و طرف قرارداد خود راه‌آهن مزایایی دارند که شرکتی‌ها از آن‌ها محروم‌اند.

یکی از این کارگران با انتقاد از تبعیض می‌گوید: بازنشستگی پیش از موعد نیز برای کارگران فنی ممکن نیست؛ حتی اگر سختی کار در تامین اجتماعی به رسمیت شناخته شود، پرداخت چهار درصد بازنشستگی مشاغل سخت به مشکل برمی‌خورد؛ چراکه شرکت‌هایی که سال‌ها پیش با آن‌ها کار کرده‌ایم، حالا نیستند و مسئولیتی بر گردن نمی‌گیرند بنابراین پرداخت چهار درصد ممکن نیست.

به گفته او، بسیاری از کارگران در شرایط بازنشستگی هستند اما به دلیل اهمال شرکت‌های پیمانکار در مقام کارفرما، نمی‌توانند در موعد مقرر بازنشست شوند.

