مصدومیت دو کارگر شرکت گاز بر اثر انفجار لوله در دهدشت

مصدومیت دو کارگر شرکت گاز بر اثر انفجار لوله در دهدشت
دو کارگر شرکت گاز شهرستان کهکیلویه در نتیجه انفجار و نشت لوله گاز در شهر دهدشت، دچار مصدومیت شدند.

به گزارش ایلنا، حادثه انفجار و نشت لوله گاز در یک کارگاه در خیابان امام خمینی شمالی دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه، باعث مصدومیت ۲ کارگر شرکت گاز شد. 

بر اساس این گزارش، دو مصدوم این حادثه بعد از اقدامات اولیه پزشکی از سوی اورژانس با سوختگی درجه دو (۵۵ و۶۰ درصدی) به بیمارستان امام خمینی (ره) منتقل شده است. 

درباره علت وقوع این حادثه گفته شده، دو کارگر شرکت گاز  کهکیلویه با هویت «عبدی پور» و «فتحی» حدود ۳۳ و ۴۷ ساله بعد از برش و تعمیر لوله اصلی گاز در یک کارگاه، بر اثر نشت گاز شهری دچار حادثه انفجار و سوختگی شدند.

 

