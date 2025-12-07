یک بازنشسته: مجبوریم برای بیمه تکمیلی ثبت نام کنیم/ حق انتخاب نداریم

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای اخیر کلیپ‌هایی در فضای مجازی منتشر شده از ازدحام بازنشستگان تامین اجتماعی در برخی استان‌ها برای ثبت نام بیمه تکمیلی. این ازدحام برای چیست؟

«محمدزاده» بازنشسته کارگری با بیان اینکه ازدحام بازنشستگان و تلاش برای ثبت نام به معنای موفقیت بیمه تکمیلی یا رضایت بازنشستگان نیست؛ گفت: ما کارگران بازنشسته مجبوریم برای بیمه تکمیلی ثبت نام کنیم، آنهم با همان شرکتی که کانون عالی بازنشستگان با آن قرارداد می‌بندد. حق انتخاب نداریم.

این بازنشسته ادامه داد: وقتی هزینه‌های درمان سر به فلک کشیده و سطح پوشش بیمه پایه چیزی نزدیک به صفر است، چه چاره‌ی دیگری داریم؟ باید برای بیمه تکمیلی ثبت نام کنیم.

این بازنشسته تاکید کرد: اگر تامین اجتماعی به وظایف خود عمل کند و قانون الزام اجرا شود، دیگر نیازی به ثبت نام برای بیمه تکمیلی نخواهد بود؛ در شرایط فعلی، بیمه تکمیلی فقط یک اجبار است.

محمدزاده افزود: بنابراین اعداد و ارقام ثبت نام، نشان‌دهنده هیچ چیز نیست جز وضعیت معیشتی بحرانی بازنشستگان و نیاز مبرم آن‌ها به درمان که با بیمه پایه رفع نمی‌شود.

