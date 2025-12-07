خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک بازنشسته: مجبوریم برای بیمه تکمیلی ثبت نام کنیم/ حق انتخاب نداریم

یک بازنشسته: مجبوریم برای بیمه تکمیلی ثبت نام کنیم/ حق انتخاب نداریم
کد خبر : 1723912
لینک کوتاه کپی شد.

یک بازنشسته کارگری گفت: ازدحام برای ثبت نام بیمه تکمیلی به معنای موفقیت بیمه تکمیلی و اقبال به آن نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای اخیر کلیپ‌هایی در فضای مجازی منتشر شده از ازدحام بازنشستگان تامین اجتماعی در برخی استان‌ها برای ثبت نام بیمه تکمیلی. این ازدحام برای چیست؟

«محمدزاده» بازنشسته کارگری با بیان اینکه ازدحام بازنشستگان و تلاش برای ثبت نام به معنای موفقیت بیمه تکمیلی یا رضایت بازنشستگان نیست؛ گفت: ما کارگران بازنشسته مجبوریم برای بیمه تکمیلی ثبت نام کنیم، آنهم با همان شرکتی که کانون عالی بازنشستگان با آن قرارداد می‌بندد. حق انتخاب نداریم.

این بازنشسته ادامه داد: وقتی هزینه‌های درمان سر به فلک کشیده و سطح پوشش بیمه پایه چیزی نزدیک به صفر است، چه چاره‌ی دیگری داریم؟ باید برای بیمه تکمیلی ثبت نام کنیم.

این بازنشسته  تاکید کرد: اگر تامین اجتماعی به وظایف خود عمل کند و قانون الزام اجرا شود، دیگر نیازی به ثبت نام برای بیمه تکمیلی نخواهد بود؛ در شرایط فعلی، بیمه تکمیلی فقط یک اجبار است.

محمدزاده افزود: بنابراین اعداد و ارقام ثبت نام، نشان‌دهنده هیچ چیز نیست جز وضعیت معیشتی بحرانی بازنشستگان و نیاز مبرم آن‌ها به درمان که با بیمه پایه رفع نمی‌شود. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا