تامین اجتماعی بخشی دیگر از مطالبات مراکز درمانی را پرداخت +جزئیات
پرداخت مطالبات اسناد رسیدگی شده مراکز درمانی طرف قرارداد خصوصی و دانشگاهی از ماه گذشته آغاز شده و همچنان در حال انجام است.
به گزارش ایلنا، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: امروز حدود ۷ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات مراکز درمانی را پرداخت
با ادامه فرایند نقد شدن اوراق بابت مطالبات وصول شده از دولت، امروز نیز بخش دیگری از مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد سطح کشور تسویه شد.
گفتنی است پرداخت مطالبات اسناد رسیدگی شده مراکز درمانی طرف قرارداد خصوصی و دانشگاهی از ماه گذشته آغاز شده و همچنان در حال انجام است.