مبارزه کارگران جواب داد/ تصویب بسته جبران هزینههای زندگی در قبرس
توافق دائمی در مورد اضافه کردن ردیف حقوقی مربوط به کمک هزینه معیشتی، یک دستاورد در تاریخ مبارزات کارگران قبرس محسوب میشود.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری «WFTU»، اتحادیههای کارگری قبرس پس از اعتراضات و تجمعات متعدد توانستند در چهارچوب طرحی با عنوان «توافق دائمی کمک هزینه زندگی (COLA)» بخشی از هزینههای زندگی افزایش یافته به واسطه تورم را در حقوق کارگران با قراردادن ردیفی تحت عنوان کمک هزینه زندگی، جبران کنند.
طبق این گزارش، توافق دائمی در مورد اضافه کردن ردیف حقوقی مربوط به کمک هزینه معیشتی، یک دستاورد در تاریخ مبارزات کارگران قبرس محسوب میشود که با فشار بر طرف کارفرمایی و دولت به وجود آمده و منابع آن را باید کارفرمایان فراهم کنند.
مکانیسم این بسته معیشتی در برابر تلاشهای سازمانهای کارفرمایی به نحوی تهیه شده که بتواند تا پایان سال ۲۰۲۷ هرگونه مقاومت کارفرمایان برای نپرداختن کمک هزینه معیشتی را از بین ببرد.
براساس این طرح، سقف تورم ۴ درصدی قبرس از طریق یک بسته معیشتی جبرانی به منظور کنترل هزینههای زندگی علاوه بر فرآیند افزایش حداقل دستمزد سالانه در مذاکرات مزدی، مورد پوشش قرار میگیرد.
شورای عمومی تشکلهای کارگری و صنفی قبرس از این طرح استقبال و از همکاری مقاماتی که به پذیرش این طرح تن در دادند، تشکر کرده است.