در تماس با ایلنا مطرح شد؛
اعتراض کارگران پیمانکاری نفت به تبعیض/ «وام مهربانی» هم از ما دریغ شد!
نیروهای پیمانکاری نفت میگویند: چرا با وجود واریز منابع نفتی به بانکها و تخصیص وامهای مختلف به کارکنان وزارت نفت، نیروهای شرکتی از این تسهیلات محروم شدهاند؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران پیمانکاری نفت در اعتراض به تبعیض بین کارگران پیمانکاری و رسمی در حقوق و مزایا گفتند: پس از واریز وامهای ۳۰۰ میلیونی با بهره ۴ درصد و ۲۰۰ میلیونی با بهره ۱۴ درصد، اخیراً نوبت به پرداخت «وام مهربانی» بانک ملی ایران به کارکنان رسمی وزارت نفت رسیده است. این وام از منابع موجود بانک تخصیص یافته و در حال پرداخت به کارکنان رسمی است. این در حالی است که بسیاری از نیروهای شرکتی وزارت نفت از دریافت چنین تسهیلاتی محروم ماندهاند.
آنها میگویند: چرا با وجود واریز منابع نفتی به بانکها و تخصیص وامهای مختلف به کارکنان وزارت نفت، نیروهای شرکتی از این تسهیلات محروم شدهاند؟ معیار مسئولان برای این محرومیت چیست؟ چرا در قبال تلاشهای بیوقفه نیروهای شرکتی، تسهیلات مشابهی در نظر گرفته نمیشود؟
کارگران پیمانکاری میگویند: نادیدهگیری معیشت نیروهای شرکتی، مصداق بارز تبعیض است و موجب ایجاد شکاف عمیق بین آنان و مسئولان خواهد شد. ادامه این روند، در نهایت به ضرر کل مجموعه تمام شده و آتش نارضایتیها را شعلهورتر خواهد کرد.
آنها به بیتوجهی به خواستههای بهحق خود معترض هستند و میگویند: علیرغم اعتراضات و تجمعات متعدد در سطح وزارت نفت برای دریافت تسهیلات عادلانه، این مطالبات بهحق نادیده گرفته میشوند.
کارگران پیمانکاری میگویند: نهادهای نظارتی باید نظارت دقیقتری بر فرآیند تخصیص و پرداخت این تسهیلات داشته باشند، به ویژه آنکه منابع این وامها از محل انباشت منابع در بانکها تأمین میشود. شفافیت و عدالت در توزیع این تسهیلات ضروری است.