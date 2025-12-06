به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، برای مدیریت چالش‌های فعلی و آینده، در دوره جدید مسئولیت سازمان و در اواخر آذر سال ۱۴۰۳، تعداد ۲۰ طرح با مشارکت کارشناسان و صاحبنظران متخصص از میان ۶۰ مسأله شناسایی شده، طراحی و تعریف شد تا بعد از نهایی شدن طرح‌ها، ساختار و عملکرد تأمین اجتماعی بهبود و خدمات بهتری به ذینفعان ارائه شود.

با آغاز دوره مدیریتی جدید تأمین اجتماعی، راهبرد کلان این سازمان بر سه محور اساسی پایداری مالی و کاهش ناترازی منابع و مصارف، بهبود کیفیت خدمات به ذی‌نفعان و ارتقای رضایتمندی اجتماعی و همچنین تحول دیجیتال و چابک‌سازی فرآیندهای اجرایی در قالب «مثلث تحول در حکمرانی» استوار شد.

در این چارچوب، هدف اصلی طرح‌های بیست‌گانه تحولی تأمین اجتماعی، گذار سازمان از مدل اداره مبتنی بر وظایف جاری به مدل اداره مبتنی بر نتیجه و آثار اجتماعی است؛ به‌گونه‌ای که هر طرح به یکی از اضلاع سه‌گانه مثلث تحول در حکمرانی سازمان کمک نماید.

بعد از بررسی‌ها و کنترل‌های نهایی، چهار طرح؛ طرح ۱۲ (چشم‌انداز تأمین اجتماعی نوین)، طرح ۱۴ (اجرای نظام انتصابات بر مبنای شایسته‌سالاری)، طرح ۱۵ (پرداخت مبتنی بر عملکرد و بهبود پرداخت به کارکنان) و طرح ۱۸ (بهره‌وری منابع مالی سازمان) با ورود به فاز اجرایی و استقرار در ساختارهای عملیاتی سازمان به نتیجه رسیده و مختومه شدند.

از ۲۰ به ۱۲

در ادامه سیاستگذاری و بررسی‌های کارشناسی طرح‌های تحولی، تعدادی از طرح‌ها به لحاظ پیوندهای ساختاری و عملیاتی مشترک در یکدیگر تجمیع و استمرار یافتند؛ به واسطه تجمیع صورت گرفته، طرح‌های ۴ و ۱۷ در قالب (بیمه متمرکز، یکپارچه‌سازی شعب و استقرار نظام یکپارچه مالی تعهدی)، طرح‌های ۵ و ۶ با عنوان (ساماندهی و تسهیل خدمات بیمه فضای کسب‌وکار)، طرح‌های ۸ و ۱۰ با عنوان (مدیریت و ساماندهی تعهدات بیمه‌ای سازمان) و طرح‌های ۱۹ و ۲۰ نیز در چارچوب (اصلاح ساختار و ساماندهی سرمایه‌گذاری، بنگاه‌داری و املاک) در دستور کار پیگیری و اجرا قرار دارند.

در مجموع اکنون ۱۲ طرح از طرح‌های تحول‌آفرین و توسعه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با ترکیبی جدید در حال پیگیری است:

طرح «پزشک خانواده، نظام ارجاع و حفاظت مالی بیمه‌شدگان» با هدف استقرار نظام مراقبت‌های سطح‌بندی‌شده و کاهش پرداخت از جیب بیمه‌شدگان، به‌منظور اجرای نهایی و رفع ایرادات احتمالی و استقرار پایلوت نظام ارجاع در برخی استان‌ها در دست اقدام است و ۷۲.۶ درصد پیشرفت دارد.

طرح «پذیرش، رسیدگی و پرداخت الکترونیکی اسناد پزشکی (رسا)» با ۶۶ درصد پیشرفت و با هدف تحقق شفافیت در پرداخت‌ها و کاهش زمان چرخه رسیدگی اسناد راه‌اندازی شده و از مهم‌ترین دستاوردهای آن، پذیرش الکترونیک اسناد بیمارستانی تمامی مراکز ملکی و طرف قرارداد سازمان در سامانه رسا و پردازش الکترونیک اسناد در بیش از ۱۰۰ مرکز طرف قرارداد است.

طرح «اصلاح ساختار مدیریتی درمان» با ۷۵.۳ درصد پیشرفت و با هدف بازمهندسی ساختار درمان سازمان و تمرکززدایی هوشمند ارائه شده و ارتقای شفافیت مالی و پاسخگویی، تقویت زیرساخت داده‌محور برای تصمیم‌گیری و بهبود بهره‌وری و کارایی مراکز درمانی از دستاوردهای آن محسوب می‌شوند.

طرح «بیمه متمرکز، یکپارچه‌سازی شعب و استقرار نظام یکپارچه مالی تعهدی» به عنوان طرح ترکیبی از دو مورد بیست‌گانه‌های تحولی با هدف یکپارچگی داده‌های بیمه‌ای و استانداردسازی عملیات شعب و ثبت همزمان تمام رویدادهای مالی سازمان اجرایی شده است. پس از نهایی‌شدن این طرح، خدمت‌رسانی با شفافیت بیشتر و خطای کمتر، امکانپذیر می‌شود.

طرح «ساماندهی و تسهیل خدمات بیمه فضای کسب و کار» با ترکیب دو مورد از طرح‌های تحولی سازمان تأمین اجتماعی، با هدف بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت تولید از طریق ارتقای کیفیت خدمات و اصلاح ساختار موازی و گسترش پوشش بیمه‌ای در حوزه کسب و کارهای نوین تدوین و اجرایی شده است.

طرح «تحول دیجیتال و هوشمندسازی خدمات بیمه‌ای» با هدف بهبود و ارتقای سیستم‌ها، سامانه‌ها و سرویس‌های بیمه‌ای سازمان با رویکرد حذف مراجعات حضوری غیرضروری و هوشمندسازی سیستم‌ها ارائه شده است و ۶۸ درصد پیشرفت دارد.

طرح «مدیریت و تعهدات بیمه‌ای سازمان» با ترکیب دو طرح از بیست‌گانه‌های توسعه‌محور سازمان تأمین اجتماعی با هدف کنترل مصارف بلندمدت و حفظ تعادل مالی سازمان و صیانت از نیروی کار و منابع سازمان، سالم‌سازی محیط کار و یکسان‌سازی قواعد و مقررات هدفگذاری شده است.

طرح «ارتقای مدیریت وصول منابع» با هدف واقعی‌سازی، اصلاح و ساماندهی مطالبات سازمان تدوین شده است؛ اجرای این طرح ضمن ایجاد شفافیت در فرآیندهای سازمان با کارفرمایان، در بهبود خدمت‌رسانی سازمان اثرگذار خواهد بود که در حال حاضر ۸۳.۵ درصد پیشرفت دارد.

طرح «هوشمندسازی و ارتقای بهره‌وری بازرسی دفاتر» با هدف انجام بازرسی الکترونیکی از دفاتر قانونی/ مالی با رویکرد خوداظهاری بیمه‌ای تدوین شده که از پیشرفت ۷۲.۴ درصد برخوردار است.

طرح «استعدادیابی و جذب نخبگان» با هدف شایسته‌یابی و جانشین‌پروری به اجرا درآمده است. از مهمترین اقدامات این طرح، ایجاد بانک اطلاعات استعدادهای سازمان و ایجاد سازوکار علمی برای جانشین‌پروری است که با توجه به فرآیندهای پیش‌بینی شده، ۴۵.۴ درصد از مسیر را طی کرده است.

طرح «رضایتمندی مبتنی بر نظارت مردمی و ارتقای نظام پاسخگویی» با هدف افزایش رضایت مشتریان، شفافیت و پاسخگویی بهتر به ذینفعان سازمان، مدیریت کارآمد شکایات و درخواست‌ها، افزایش بهره‌وری سازمانی، کاهش نارضایتی‌ها و تعارضات تدوین شده است و ۷۸.۱ درصد پیشرفت دارد.

طرح «اصلاح ساختار و ساماندهی سرمایه‌گذاری، بنگاهداری و املاک» با ترکیب دو مورد از طرح‌های تحولی با هدف ساماندهی و خروج از بنگاه‌داری سازمان در شرکت‌های تابعه مستقیم و ساماندهی املاک و مستغلات سازمان برنامه‌ریزی و تدوین شده است.

ورود به فاز اجرا و استقرار در ساختارهای عملیاتی

طرح «چشم‌انداز تأمین اجتماعی نوین (۱۴۳۰)» با هدف تبیین نقش سازمان در تحقق سند چشم‌انداز آتی کشور ارائه شده است. ارائه پیش‌نویس احکام قانونی و مقرراتی با رویکرد آینده‌نگری و ایجاد شبکه مجازی نخبگانی از خروجی‌های آن است. این طرح در مرحله ورود به فاز اجرایی و استقرار در ساختارهای عملیاتی است.

طرح «انتصابات بر مبنای شایسته‌سالاری»، تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه انتصابات، برگزاری آزمون سراسری با همکاری سازمان سنجش و برگزاری کمیته‌های انتصابات از گام‌های بنیادین در این مسیر محسوب می‌شوند. این طرح در مرحله ورود به فاز اجرایی و استقرار در ساختارهای عملیاتی قرار گرفته است.

طرح «پرداخت مبتنی بر عملکرد» با هدف تقویت کارایی و اثربخشی منابع و ظرفیت‌های تأمین اجتماعی در ارائه خدمات شایسته به شرکای اجتماعی برنامه‌ریزی و اجرایی شده است. این طرح در مرحله ورود به فاز اجرایی و استقرار در ساختارهای عملیاتی است.

طرح «بهره‌وری منابع مالی سازمان» با هدف کاهش بدهی‌های معوق تأمین اجتماعی، افزایش رضایت طلبکاران و کارفرمایان با ارائه سازوکار انعطاف‌پذیر پرداخت، استفاده از توکن برای ایجاد شفافیت، تسریع معاملات و کاهش نقدینگی موردنیاز برای تسویه‌حساب، تشویق کارفرمایان به پرداخت معوقات بیمه‌ای از طریق مشوق‌های قانونی و مالی تدوین شده است. این طرح در مرحله ورود به فاز اجرایی و استقرار در ساختارهای عملیاتی است.

