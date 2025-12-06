مرگ کارگر ساختمانی ۶۰ ساله بر اثر سقوط از ارتفاع در ارومیه

به گزارش ایلنا، منابع کارگری از مرگ یک کارگر ساختمانی حین کار در یک پروژه ساختمانی، واقع در روستای کلهر شهرستان ارومیه بر اثر سقوط از ارتفاع خبر دادند.

به گفته یکی از کارگران، هویت کارگر فوت شده «سید فهیم دست‌بردهان»، حدودا ۶۰ ساله، اهل روستای خرگوش، بخش صومابرادوست ارومیه در استان آذربایجان غربی است.

او گفت: آقای دست‌بردهان در یک ساختمان در روستای کلهر مشغول کار بوده که ناگهان به دلیل نداشتن امکانات ایمنی تعادلش را از دست داده و به پایین سقوط می‌کند.

