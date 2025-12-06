خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرگ کارگر ساختمانی ۶۰ ساله بر اثر سقوط از ارتفاع در ارومیه

مرگ کارگر ساختمانی ۶۰ ساله بر اثر سقوط از ارتفاع در ارومیه
کد خبر : 1723385
لینک کوتاه کپی شد.

منابع کارگری در آذربایجان غربی از مرگ یک کارگر ساختمانی حین انجام کار بر اثر سقوط از ارتفاع خبر دادند.

به گزارش ایلنا، منابع کارگری از مرگ یک کارگر ساختمانی حین کار در یک پروژه ساختمانی، واقع در روستای کلهر شهرستان ارومیه بر اثر سقوط از ارتفاع خبر دادند. 

به گفته یکی از کارگران، هویت کارگر فوت شده «سید فهیم دست‌بردهان»، حدودا ۶۰ ساله، اهل روستای خرگوش،  بخش صومابرادوست ارومیه در استان آذربایجان غربی است. 

او گفت: آقای دست‌بردهان در یک ساختمان در روستای کلهر مشغول کار بوده که ناگهان به دلیل نداشتن امکانات ایمنی تعادلش را از دست داده و به پایین سقوط می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی