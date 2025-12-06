یک کارگر با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان استانی و شهرستانی به شرایط سخت زندگی کارگران فولاد سیان ابهر در نتیجه‌ عدم دریافت چندین ماه حقوق، به خبرنگار ایلنا گفت: از مسئولان استانی و شهرستانی می‌خواهیم به روند پرداخت حقوق کارگران فولاد سیادن رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲۸۰ کارگر از مهرماه حقوق دریافت نکرده‌اند و این موضوع باعث بروز مشکلات معیشتی برای آن‌ها شده است.

او گفت: شرایط زندگی کارگران فولاد سیادن به دلیل‌ عدم پرداخت حقوق، خوب نیست و از این بابت جا دارد مسئولان استان زنجان از جمله استانداری، فرمانداری و اداره کار؛ نمایندگان و بازرسان خود را روانه این کارخانه کنند.

بنا بر ادعای کارگران این کارخانه، بدهی‌های معوقه کارخانه به نهادهای دولتی و خصوصی از جمله بدهی ۶۰ میلیاردی به اداره برق و حدوداً ۱۰ میلیاردی به اداره گاز، همچنان این واحد تولیدی را با مشکل روبرو کرده است.

به گفته کارگران، ندادن به موقع لباس کار، نداشتن سیستم گرمایشی مناسب و عدم رعایت بهداشت کار، بخش دیگری از مشکلات کارگران فولاد سیادن است.

انتهای پیام/