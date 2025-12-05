خبرگزاری کار ایران
افزایش تعرفه‌های پروتز و اروتز برای بازنشستگان تامین اجتماعی

افزایش تعرفه‌های پروتز و اروتز برای بازنشستگان تامین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی نرخ جدید تعدادی از پروتزها، وسایل کمک پزشکی و تجهیزات بینایی و شنوایی را برای مشمولین اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، لیست افزایش تعدادی از تعرفه‌های پروتز و اروتز و وسایل کمک پزشکی بر اساس بخشنامه سازمان تامین اجتماعی قابل پرداخت به مشمولین به شرح ذیل است: 

یک دست دندان کامل (دو فک): ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

نیم دست دندان (نیم فک): ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

پارشیل دندانی (دندان مصنوعی تکی): بابت هر دندان ۳۵۰ هزار تومان

شیشه عینک طبی؛ ۳۵۰هزار تومان 

عینک طبی کامل (فریم و شیشه فریم): ۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان

کنتاکت لنز (یک جفت): ۸۴۵هزار تومان

سمعک (یک دستگاه): ۳میلیون و ۹۰۰هزار تومان

چشم مصنوعی: ۵ میلیون و۸۵۰ هزار تومان 

ویلچر: ۳ میلیون و ۹۰۰هزار تومان

حنجره مصنوعی (سروکس): ۷میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 

دستگاه محرک عصبی: ۲میلیون و ۲۷۵ هزار تومان مورد 

عصا: ۳۹۰ هزار تومان

واکر: ۷۱۵ هزار تومان

