افزایش تعرفههای پروتز و اروتز برای بازنشستگان تامین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی نرخ جدید تعدادی از پروتزها، وسایل کمک پزشکی و تجهیزات بینایی و شنوایی را برای مشمولین اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، لیست افزایش تعدادی از تعرفههای پروتز و اروتز و وسایل کمک پزشکی بر اساس بخشنامه سازمان تامین اجتماعی قابل پرداخت به مشمولین به شرح ذیل است:
یک دست دندان کامل (دو فک): ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
نیم دست دندان (نیم فک): ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
پارشیل دندانی (دندان مصنوعی تکی): بابت هر دندان ۳۵۰ هزار تومان
شیشه عینک طبی؛ ۳۵۰هزار تومان
عینک طبی کامل (فریم و شیشه فریم): ۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان
کنتاکت لنز (یک جفت): ۸۴۵هزار تومان
سمعک (یک دستگاه): ۳میلیون و ۹۰۰هزار تومان
چشم مصنوعی: ۵ میلیون و۸۵۰ هزار تومان
ویلچر: ۳ میلیون و ۹۰۰هزار تومان
حنجره مصنوعی (سروکس): ۷میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
دستگاه محرک عصبی: ۲میلیون و ۲۷۵ هزار تومان مورد
عصا: ۳۹۰ هزار تومان
واکر: ۷۱۵ هزار تومان