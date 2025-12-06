خبرگزاری کار ایران
شرایط پرداخت عائله‌مندی و حق اولاد به زنان بازنشسته اعلام شد

زنان بازنشسته در صورت احراز شرایط مشخص از جمله سرپرستی خانوار، ازکارافتادگی یا فوت همسر و نیز داشتن فرزندان تحت تکفل، می‌توانند مشمول دریافت هزینه عائله‌مندی و حق اولاد شوند. همچنین مبالغ مصوب این دو قلم مزدی برای سال ۱۴۰۴ تعیین و ابلاغ شده است.

به گزارش کانال ایلنا، در صورت ازکارافتادگی کلی همسر و ناتوانی وی از تأمین مخارج خانواده، با ارائه گواهی معتبر ازکارافتادگی صادره توسط پزشکی قانونی و سایر مستندات، پرداخت عائله‌مندی بلامانع است. 

حق اولاد: در صورت سرپرستی فرزندان (در اثر فوت همسر، ازکارافتادگی وی یا واگذاری سرپرستی قانونی)، خانم بازنشسته مشمول دریافت حق اولاد خواهد بود. 

شرایط عمومی فرزندان تحت تکفل: 

پسر: تا ۲۰ سالگی یا تا ۲۵ سالگی در صورت دانشجو بودن، عدم ازدواج و اشتغال و یا ازکارافتادگی کلی

دختر: در صورت نداشتن شغل (به هر ترتیب و عنوان) و شوهر

تبصره: در صورت شاغل یا بازنشسته بودن همسر در هر کدام از صندوق‌های بازنشستگی و دریافت عائله‌مندی یا حق اولاد توسط وی، پرداخت مجدد این اقلام به خانم بازنشسته امکان‌پذیر نخواهد بود. 

مبالغ مصوب سال ۱۴۰۴: 

هزینه عائله‌مندی: ۲۱.۰۰۶، ۸۷۵ ریال 

حق اولاد: ۱۷.۱۹۳، ۷۶۵ ریال

 

