بازنشستگان نیروهای مسلح: حقوق، معیشت و درمان در صدر مطالبات

بازنشستگان نیروهای مسلح: حقوق، معیشت و درمان در صدر مطالبات
رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح گفت: نگرانی‌های بازنشستگان نیروهای مسلح از حقوق، معیشت و درمان در صدر مطالبات است.

به گزارش ایلنا، در شانزدهمین همایش روسای کانون‌های استانی جمعیت بازنشستگان نیروهای مسلح، سردار بهزادی نیا، رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، با اشاره به اینکه این جمعیت به مرز ۸۰۰ هزار خانواده نزدیک شده و بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر را تحت پوشش دارد، مهمترین دغدغه‌های بازنشستگان را تشریح کرد.

وی گفت: دغدغه‌ها در هفت بخش اصلی تقسیم می‌شود که مهمترین آن حقوق است. متأسفانه حقوق بازنشستگان از تورم جا مانده و افزایش انجام شده در فروردین بی‌اثر بوده است. شرایط حقوق دریافتی این عزیزان رضایت‌بخش نیست.

سردار بهزادی نیا اضافه کرد: دومین نگرانی بازنشستگان مربوط به معیشت است. با وجود اقدامات انجام شده، حمایت‌ها پاسخگوی نیازهای واقعی نیست. مسئله سوم درمان است؛ بازنشستگان در این سنین نیازمند خدمات درمانی هستند و هزینه‌های درمان به ویژه برای بیماران خاص و سرطانی بالا است.

وی ادامه داد: سایر مشکلات شامل اشتغال و ازدواج فرزندان، بازنشستگان فاقد مسکن، طلاق و ورشکستگی فرزندان، و هزینه مهریه فرزندان طلاق گرفته نیز به بارنشسته تحمیل می شود که بار سنگین مضاعفی بر دوش برخی بازنشستگان گذاشته است.

سردار بهزادی نیا تأکید کرد: حفظ کرامت، ارتقای منزلت و بهبود معیشت بازنشستگان هدف اصلی سازمان است و با وجود تلاش‌های انجام شده، مشکلات هنوز حل نشده و قدرت خرید بازنشستگان به شدت کاهش یافته است.

 

