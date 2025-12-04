خبرگزاری کار ایران
اعتراض کارکنان شرکت نفت فلات قاره منطقه خارک

کد خبر : 1722759
کارگران و کارکنان شرکت نفت فلات قاره منطقه خارک خواهان تحقق مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران و کارکنان شرکت نفت فلات قاره منطقه خارک در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع صنفی روز گذشته (چهارشنبه دوازدهم آذر) خبر دادند. 

این کارگران با بیان اینکه برای چندمین بار دست به تجمع زدیم و خواهان تحقق مطالبات خود شدیم، اعلام کردند: خواستار حذف محدودیت‌های مزدی برای کارکنان عملیاتی نفت هستیم. 

این کارکنان مهم‌ترین مطالبات خود را اصلاح حقوق حداقلی کارکنان، پرداخت کامل فوق العاده‌ها و مزایای عملیاتی و اقماری به پرسنل عملیاتی، -پرداخت کامل سنوات بازنشستگی قانونی پرسنل، شفاف‌سازی نحوه محاسبه مالیات مناطق عملیاتی و عودت مالیات‌های مازاد اخذ شده طبق قوانین موجود، اجرای کامل ماده ۱۰ و پرداخت کامل بک پی آن، حذف تفکیک مشاغل عملیاتی به تخصصی و پشتیبان و استقلال کامل صندوق بازنشستگی نفت عنوان کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
