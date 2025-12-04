بیانیه خانه پرستار در اعتراض به رفتار قهری با فعالان پرستاری

به گزارش خبرنگار ایلنا، شورای مرکزی خانه پرستار کشور با انتشار بیانیه‌ای، نگرانی عمیق خود را از تفتیش و بازرسی انجام شده از منزل سید جواد توکلی، فعال صنفی شناخته شده و عضو و بازرس شورای مرکزی خانه پرستار و عضو هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد، اعلام کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما فعالیت‌های صنفی، آگاهی‌بخش و قانون‌مند اعضای خود را که در چارچوب قوانین جاری کشور صورت می‌گیرد، ارج می‌نهیم و آن را همسو با سیاست‌های کلان نظام می‌دانیم. بیان مشکلات میدانی و مطالبه‌گری شفاف برای بهبود نظام سلامت، از وظایف مشروع این تشکل‌ها است.»

در بخشی دیگر از این بیانیه، این شورا تاکید کرده است که حمایت قانونی و قاطعانه از اعضای خود در برابر هرگونه ابهام یا فشار را تا حصول وضوح کامل و بازگشت امور به روال قانونی، وظیفه خود می‌داند.

این تشکل صنفی اعلام کرده است «خانه پرستار کشور بر عزم خود برای ادامه مسیر پیگیری حقوق قانونی و صنفی جامعه پرستاری از طریق راه‌های مدنی و قانونی، تا تحقق عدالت در نظام سلامت، تاکید می کند و این عزم و اراده پایدار خواهد ماند.»

