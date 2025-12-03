به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، چهارشنبه ۱۲ آذر، مرغداران استان فارس در اعتراض به گرانی شدید نهاده‌های دامی و عدم دریافت سهمیه دولتی، در مقابل ساختمان استانداری دست به تجمع زدند.

آن‌ها می‌گویند: هزینه نهاده‌های دامی آزاد به قدری افزایش یافته که ادامه تولید برای بسیاری از واحدها سخت و حتی ناممکن شده است. در عین حال، کمبود نهاده‌های دامی نیز یک معضل جدی‌ست. ذرت و سویا به سادگی پیدا نمی‌شود.

به گفته آن‌ها، یافتن نهاده‌های دامی با قیمت مناسب دشوار است و این در حالیست که دولت به وظایف خود عمل نمی‌کند.

روز گذشته نیز مرغداران در کرمانشاه در اعتراض به وضعیت خود تجمع کردند.

