استقبال سفیر چین از پیشنهاد همکاری با ایران در حوزه مهارتی
سفیر چین، ضمن استقبال از پیشنهادهای مطرح شده تأکید کرد، پیشنهادات طرف ایرانی در حوزه مهارتی را با دقت بررسی و به پکن منتقل خواهد شد.
به گزارش ایلنا، در نشست مشترک رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور و سفیر چین در تهران، چهار پیشنهاد جدید ایران برای توسعه همکاریهای آموزشی و مهارتی میان دو کشور مطرح شد.
غلامحسین محمدی در این دیدار با اشاره به تداوم اجرای سند همکاریهای جامع ۲۵ ساله، از همکاریهای گسترده چین در حوزههای آموزشی و فناوری قدردانی کرد.
وی با تشریح ظرفیتهای گسترده ایران در حوزه مهارتآموزی و امکان ارائه خدمات آموزشی به دو میلیون نفر در سال، ایران را بزرگترین شبکه آموزش فنیوحرفهای منطقه دانست و گفت: این ظرفیت میتواند کشور را به «هاب و محور مهارتآموزی مِنا»، تبدیل کند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنین با اعلام شرکت تیم ملی مهارت ایران در مسابقات جهانی شانگهای ۲۰۲۶، خواستار برگزاری دورههای مشترک، اردوهای آمادهسازی و رقابتهای دوجانبه میان تیمهای ملی دو کشور شد و افزود: هماکنون ۳۷ مربی و کارشناس ایرانی در چین در حال گذراندن دورههای تخصصی آموزشهای فنیوحرفهای هستند.
در ادامه، چهار پیشنهاد رسمی ایران، اعم از نهاییسازی و امضای برنامه همکاری مشترک در حوزه ارتقای مهارت و اقتصاد دیجیتال میان ایران و چین، با هدف امضا در سهماهه نخست ۲۰۲۶، گسترش مشارکت شرکتهای چینی در توسعه زیرساختهای آموزشی ایران در چارچوب ابتکار کمربند–جاده و همکاریهای بریکس، توسعه همکاری دو کشور در مسابقات مهارت، شامل برگزاری کارگاههای مشترک، اردوهای آمادهسازی و رقابتهای دوجانبه پیش از شانگهای ۲۰۲۶ و تجهیز و بهروزسازی ۴۰۰ کارگاه اتومکانیک ایران با مشارکت خودروسازان چینی از سوی رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای، ارائه شد.
زونگ.پی.وو همکاریهای مهارتی را یکی از روشنترین حوزههای همکاری فنی میان دو کشور دانست و بر توسعه این همکاریها تاکید کرد.
شو کی سونگ، رایزن اقتصادی چین نیز در این دیدار آمادگی پکن را برای پیشبرد جزئیات همکاریها اعلام کرد و با اشاره به برگزاری دوره ویژه مربیان و کارشناسان سازمان در چین، بر افزایش میزان این افراد برای طی دورههای آموزشی دیگر تایید کرد.
بر اساس این گزارش، طرفین در پایان نشست بر شکلگیری یک «کمیته دائمی همکاریهای آموزش فنیوحرفهای» با هماهنگی وزارت خارجه دو کشور، تأکید کردند.