گرفتاری کارگر مصدوم در ارتفاع ۵۶ متری داربست/ نجات با نردبان امداد

به گزارش ایلنا، در این حادثه که عصر دیروز در شهر اردبیل رخ داد، کارگری که برای انجام کار به طبقه پنجم یک ساختمان رفته بود در ارتفاع ۵۶ متری از سطح زمین روی داربست گرفتار ماند و عوامل آتش‌نشانی و گروه نجات پس از یک ساعت، با استفاده از نردبان اقدام به پایین آوردن این جوان از ارتفاع کردند.

بنابر این گزارش، کارشناسان آتشنشانی علت ناتوانی این کارگر در پایین آمدن از داربست را «مصدومیت ناشی از سقوط» کارگر اعلام کردند.

