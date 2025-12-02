خبرگزاری کار ایران
آمار پنهان بانک مرکزی فاش شد/ تورم بالای ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۲

آمار پنهان بانک مرکزی فاش شد/ تورم بالای ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۲
بانک مرکزی پس از چند سال وقفه، سرانجام آمار تورم در دولت قبل را منتشر کرد؛ آماری که نشان می‌دهد در ۱۰ ماه از سال ۱۴۰۲ نرخ تورم بالای ۵۰ درصد بوده است.

به گزارش ایلنا، بانک مرکزی پس از چند سال وقفه، سرانجام آمار تورم در دوران دولت قبل را منتشر کرد؛ آماری که نشان می‌دهد در ۱۰ ماه از سال ۱۴۰۲ نرخ تورم بالای ۵۰ درصد بوده است.

در حالی که بانک مرکزی در دوره دولت گذشته از انتشار رسمی این داده‌ها خودداری می‌کرد، گزارش تازه نشان می‌دهد تنها در دو ماه از سال ۱۴۰۲ تورم کمتر از ۵۰ درصد بوده و در باقی ماه‌ها رکوردی بالاتر ثبت شده است.

اکنون با انتشار آمار رسمی، صحت هشدارها و تحلیل‌های کارشناسان مستقل اقتصادی تأیید شده و پرده از  پنهان‌کاری برداشته شده است.

