عضو کمیسیون عمران مجلس:
بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی را در مجلس تصویب خواهیم کرد
یک نماینده مجلس با ارائه گزارشی از پیگیری کمیسیون عمران پیرامون طرح بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی، از احتمال بالای تصویب کلیات این طرح در مجلس خبر داد.
حمیدرضا گودرزی، نمایندۀ مردم الیگودرز و عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفتگو با خبرنگار ایلنا بر لزوم بیمه شدن رانندگان تاکسیهای اینترنتی تاکید کرد.
وی اظهار کرد: بهدنبال تصویب این مهم در کمیسیون عمران مجلس، انشالله تصویب این طرح در صحن مجلس را دنبال خواهیم کرد. ما موضوع را پیگیری میکنیم تا تصویب طرح بیمه به سرانجام برسد.
گودرزی، با بیان اینکه، این قشر همواره در معرض آسیبهای مختلف قرار دارند و در شرایط سختی مشغول به فعالیت هستند، افزود: ما در مجلس، احقاق حق این قشر شریف و زحمتکش را مد نظر داریم و بیمه آنها را با قدرت پیگیری میکنیم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: ما قدردان زحمات رانندگان هستیم و عقیده داریم بیمه تامین اجتماعی، حق مسلم آنهاست.