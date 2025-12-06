خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عضو کمیسیون عمران مجلس:

بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را در مجلس تصویب خواهیم کرد

بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را در مجلس تصویب خواهیم کرد
کد خبر : 1721949
لینک کوتاه کپی شد.

یک نماینده مجلس با ارائه گزارشی از پیگیری کمیسیون عمران پیرامون طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، از احتمال بالای تصویب کلیات این طرح در مجلس خبر داد.

حمیدرضا گودرزی، نمایندۀ مردم الیگودرز و عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفتگو با خبرنگار ایلنا بر لزوم بیمه شدن رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تاکید کرد.

 وی اظهار کرد: به‌دنبال تصویب این مهم در کمیسیون عمران مجلس، انشالله تصویب این طرح در صحن مجلس را دنبال خواهیم کرد. ما موضوع را پیگیری می‌کنیم تا تصویب طرح بیمه به سرانجام برسد. 

گودرزی، با بیان اینکه، این قشر همواره در معرض آسیب‌های مختلف قرار دارند و در شرایط سختی مشغول به فعالیت هستند، افزود: ما در مجلس، احقاق حق این قشر شریف و زحمتکش  را مد نظر داریم و بیمه آن‌ها را با قدرت پیگیری می‌کنیم.

این نماینده مجلس تاکید کرد: ما قدردان زحمات رانندگان هستیم و عقیده داریم بیمه تامین اجتماعی، حق مسلم آن‌هاست. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی