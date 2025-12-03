اعتراض کارگران ساختمانی هند علیه قوانین جدید/ فضای دموکراتیک محدود شده
دهها هزار کارگر ساختمانی هندی به کارزار ابطال اصلاحات جدید قانون کار هندوستان که موارد جدید آن را به نفع کارفرمایان میدانند، پیوسته و در شهرهای بزرگ هند تجمع کردند.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اتحادیه کارگران ساختمانی هندوستان، هزاران کارگر ساختمانی روز دوشنبه در سراسر هند، به اعتراضات سراسری پیوستند تا با اجرای قوانین جدید کار در این کشور مخالفت کنند.
جمعی از کارگر ساختمانی شهرهای بزرگ هند که در این تجمع شرکت کرده بودند، در طوماری خطاب به رئیس جمهور این کشور و مجمع مشترک اتحادیههای کارگری، قوانین کار را به دلیل نفی حقوق اساسی کار و کاهش فضای دموکراتیک برای کارگران محکوم کرد و خواستار لغو فوری آنها شد.
خونتیا، نایب رئیس و عضو هیات مدیره تشکل کارگران ساختمانی هندوستان در یکی از این تجمعات تاکید کرد: «شرایط کارگران و اتحادیههای کارگری هند همچنان رو به وخامت است و اعتراض امروز به قانون کار جدید اقدامی جمعی برای نجات آینده و حفظ شرافت کارگران هند است. طبقه کارگر هندوستان از مطالبه ابطال تغییرات قانون کار به نفع کارفرمایان عقبنشینی نخواهد کرد و مبارزه ما برای حقوق حقه خویش و تحقق عدالت را ادامه خواهد داد. ما از سایر اتحادیههای کارگری هندوستان نیز میخواهیم به ما بپیوندند و پیگیر این ابطال باشند!».