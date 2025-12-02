به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، «شهرام غفاری» معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی، در جریان این آیین با تأکید بر سلامت به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه، بیان کرد: سلامتی نه‌تنها یک کالای با ارزش بلکه عامل توسعه و در عین حال حاصل توسعه است، چرا که جوامع توسعه‌یافته جوامع سالم‌اند و جوامع سالم نیز مسیر توسعه را هموار می‌کنند.

وی با بیان اینکه ایجاد درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان آبدانان، گام بزرگ و امیدبخشی در جهت تأمین درمان مردم آبدانان است، گفت: ما این اتفاق را به فال نیک می‌گیریم، زیرا امروز دغدغه دارو و درمان برای مردم به شکل جدی کاهش یافته است.

غفاری با بیان اینکه بیش از ۴۸ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند، اضافه کرد: مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم تأمین درمان آنان بر عهده ما است، وظیفه‌ای دشوار اما حیاتی که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری تمام دستگاه‌های استان است.

معاون درمان تأمین اجتماعی با اشاره به ضرورت استفاده بهینه از منابع محدود، توضیح داد: هرچند ساخت مرکز درمانی، مهم بوده اما مدیریت آن به‌مراتب مهم‌تر است. امروز مسئولیت گروه پزشکی و مدیریت این مرکز، سنگین‌تر از گذشته است و باید در پاسخ به مطالبه مردم، خدمات درمانی با عزت و احترام ارائه شود.

وی با تأکید بر اینکه این مرکز دارای امکانات پایه درمانی است و در صورت نیاز باید بیماران به مراکز تخصصی ارجاع داده شوند، افزود: اگر درمان در آبدانان تکمیل نشود، از طریق نظام ارجاع به بیمارستان‌های ایلام و در صورت نبود امکان، به بیمارستان میلاد تهران انجام خواهد شد. قول می‌دهیم هیچ بیماری در زنجیره درمان، بدون تکمیل خدمات رها نشود.

غفاری خطاب به همکاران درمانی خود بیان کرد: درخواست من این است که با مردم گفت‌وگو کنید، همراهی کنید و لبخند بزنید؛ گفت‌وگو با بیماران کمتر از درمان نیست و بیش از نیمی از درمان در گرو همین ارتباط انسانی است.

وی با اشاره به حجم خدمات درمانی تأمین اجتماعی در سطح کشور گفت: سال گذشته بیش از ۵۶۰ میلیون مراجعه بیمه‌شده به مراکز درمانی صورت گرفته است، یعنی هر فرد بیمه‌شده به‌طور میانگین ۱۱ بار در سال به مرکز درمانی مراجعه کرده است.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: همچنین بیش از یک میلیون بستری رایگان در بیمارستان‌های تحت پوشش تأمین اجتماعی انجام شده است، بدون آنکه بیمه‌شده حتی یک ریال پرداخت کند.

او همچنین گفت: بالاترین خدمت، کمک به بیمار است؛ خداوند این نعمت بزرگ را به ما داده تا بتوانیم بدترین درد یعنی بیماری را از مردم بگیریم و بهترین نعمت یعنی سلامت را به آن‌ها هدیه کنیم.

درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان آبدانان افتتاح شد

دکتر مهدی خوش‌خبر، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان ایلام، در حاشیه آیین افتتاح درمانگاه آبدانان گفت: این پروژه در زمینی به مساحت ۴۳۶ متر مربع و زیربنای ۹۰۵ متر مربع در دو طبقه احداث شده است.

وی با تاکید بر نقش حیاتی این مرکز در ارتقای سطح سلامت ۱۵ هزار بیمه‌شده تأمین اجتماعی شهرستان آبدانان، بیان کرد: ساختمان این درمانگاه به صورت نیمه‌تمام در سال ۱۴۰۳ خریداری شد.

خوش‌خبر با اشاره به ۴۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده برای این درمانگاه توضیح داد: مبلغ ۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل عملیات عمرانی و همچنین مبلغ ۲۰ میلیارد تومان نیز صرف تجهیزات مرکز شد.

او با بیان اینکه این درمانگاه مجهز به بخش‌های پزشک عمومی، دندانپزشکی، مامایی، داروخانه، آزمایشگاه، و واحد تزریقات مجزا برای خانم‌ها و آقایان خواهد بود، افزود: حدود ۶ ماه گذشته، نیروی انسانی این مرکز در بیمارستان شهدای زاگرس استان آموزش‌های لازم را گذرانده‌اند.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان ایلام با اشاره به برنامه‌های آتی درمان استان، ضمن تقدیر از حمایت‌های ملی، خواستار مساعدت معاونت درمان کشور برای تأمین تجهیزات تخصصی در استان شد و گفت: پیگیری جدی خرید زمین برای احداث درمانگاه در شهرستان‌های ایوان، سرابله و چوار، تکمیل و بهره‌برداری از دی کلینیک شهر ایلام و درمانگاه دره شهر، بهره‌برداری از درمانگاه شماره ۲ مرکز استان باحدود ۷۰ درصد پیشرفت، تأمین دستگاه‌های اسکن برای بیمارستان شهدای زاگرس، ازجمله این موارد است.

خوش‌خبر گفت: هدف کلی درمان تأمین اجتماعی کاهش هزینه‌های مردم، افزایش دسترسی به خدمات تخصصی، ارتقای عدالت درمانی و بهبود کیفیت خدمات است.

انتهای پیام/